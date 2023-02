Ancelotti: "Tengo contrato hasta 2024"

"No me he enterado de esto, pero mi situación es bastante clara", dijo sobre su posible salida para hacerse cargo de la selección brasileña "Ganar nos dará un impulso para lo que viene; jugar la final de este Mundial es consecuencia de un largo y exitoso camino"

Carlo Ancelotti se encuentra cómodo en vísperas de finales, la experiencia le avala de ahí que destaque que para llegar a esta han tenido que recorrer “un largo y exitoso camino” porque solo un equipo europeo lo puede hacer cada temporada. Por eso dice que se toman “en serio esta competición”, porque tienen “mucho que perder y poco que ganar”. El italiano dio un capotazo a la Confederación Brasileña, dispuesta a esperarle hasta final de temporada para ser su seleccionador en caso de que no siga en el Real Madrid: “No me he enterado de esto, pero mi situación es bastante clara, tengo contrato hasta 2024”.

Ancelotti respeta mucho al campeón árabe que se cargó al Flamengo o que tiene muchos internacionales que ganaron a Argentina en el Mundial que acabó ganando la albiceleste. Por último, no descarta que Benzema y Militao sean titulares porque “si están aquí es porque pueden serlo” y acaba subrayando que están en un “momento de la temporada decisivo”, porque ganar este título les puede devolver la confianza que se han dejado por el camino en enero.

“Estamos ante un reto muy importante. Llegar aquí es muy difícil, nos hemos sacrificado mucho para afrontar un día ilusionante”, subrayaba el italiano y agregaba: “Les he pedido a los jugadores que disfruten del partido y con las ganas de ganar”. Dice respetar al rival, del que destaca su “calidad individual”, con muchos jugadores árabes internacionales y “otros con experiencia que han jugador en Europa”. “Lo respetamos. También respetamos el evento, que no pasa muchas veces en una carrera disputar. Llevo 40 años en el fútbol y he tenido la suerte de jugar la sexta final y son muchas. Es una oportunidad que no pasa todos los días, solo de vez en cuando. La jugaremos a lo máximo en lo físico, mental y estratégico”.

RECUPERAR LA CONFIANZA

“Estamos en un momento decisivo de la temporada, pero pasa todos los años y estamos otra vez aquí. Llegamos bien y lo empezamos con una final de un Mundial que es una cosa muy bonita”, afirma y aporta un argumento que da más relieve a la situación: “Llegamos al final del camino que iniciamos el año pasado y tenemos que acabarlo bien. Esta final nos puede dar un impulso importante para lo que viene. Sobre todo, darnos confianza tras las derrotas ante el Barcelona y el Mallorca. No hay que perder la ilusión y la confianza que tenemos en que puede ser una gran temporada”. Cree que enero ya es pasado, que sabían que les iba costar “recuperar a los jugadores que estuvieron en el Mundial” y que con “la llegada de febrero los jugadores progresan físicamente” para recuperar el nivel que tuvieron en la primera parte del curso.

Por último, no descartó que Militao y Benzema sean titulares: “Veremos cómo están en el entrenamiento de esta tarde muy importante. Tienen posibilidades de jugar, si no, no estarían aquí”. De la situación de Vinicius se reafirmó de lo dicho hace unos días, que el problema es del fútbol español: "No somos tontos". Por último, dice que se acuerda muy bien del entrenador del Al Hilal Ramón Díaz contra el que jugó varias veces: “Fue un gran delantero, fuerte, muy intenso, físico, y siempre con una imagen positiva. Nos hemos enfrentado muchas veces, le voy a saludar con cariño porque tengo buenos recuerdos de él”.