Tite cree que Neymar tiene físico para llegar al Mundial de 2026

El seleccionador brasileño contradijo al delantero, que encaraba el de Catar como su último Mundial El técnico considera que su estrella puede seguir jugando a máximo nivel "más allá de los 35 años"

El seleccionador brasileño, Adenor Leonardo Bachi 'Tite', llevó la contraria a Neymar en una entrevista divulgada este viernes y dijo que el delantero tiene físico para seguir jugando, por lo menos, hasta el Mundial de 2026.

"No es su último Mundial, absolutamente no", dijo Tite en una entrevista con el diario Lance, en alusión a una reciente declaración de Neymar, en la que el delantero de 30 años barajaba la posibilidad de que Qatar 2022 sea su último Mundial.

El delantero del París Saint-Germain dijo durante una reciente entrevista para el documental "Neymar & The Line Of Kings", del canal DAZN: "Creo que es mi último Mundial, lo encaro como el último, no sé si tendré condiciones, cabeza para aguantar más el fútbol".

Llevando la contra a su principal estrella, Tite explicó que un jugador con las características técnicas y físicas de Neymar, "ligero, ágil, móvil", puede seguir jugando a máximo nivel "más allá de los 35 años". El técnico incluso comparó a Neymar con Messi, señalando que su "estructura física" le podría permitir tener una mayor longevidad en la elite del fútbol.

El Mundial de Qatar será el tercero que dispute Neymar con la selección brasileña, después de haber participado en Brasil 2014, en el que la "canarinha" llegó a las semifinales, y Rusia 2018, en el que se despidió en los cuartos de final.