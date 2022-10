Paquetá estará en Qatar

El centrocampista Lucas Paquetá sufrió una lesión en la clavícula ante el Southampton "Estoy bien, fue sólo un susto. En las próximas dos semanas estaré de vuelta", tranquilizó en sus redes

Contra todo pronóstico, Lucas Paquetá sí estará en el Mundial de Qatar. El pasado fin de semana saltaron las alarmas en el St. Mary's Stadium cuando el brasileño tuvo que salir del césped en el minuto 87 por una fuerte molestia en el hombro derecho.

Después de las declaraciones de David Moyes, todo apuntaba a que el jugador sufriría una fuerte lesión que lo tendrían apartado de los terrenos de juego y no podría, así, disputar el Mundial. "Tiene una lesión bastante grave. No sé cuánto tiempo estará fuera. Es un jugador muy importante para nosotros. Estaba poniéndose en forma y brindándonos una dinámica diferente. Perderle es una gran decepción", expresó abrumado. Además, el ex del Olympique de Lyon se ha convertido en uno de los habituales en el once inicial de Tite, y sería una pena no poder contar con sus servicios.

Sin embargo, Paquetá tranquilizó a sus seguidores mediante una publicación en Instagram. "Sufrí una lesión en la clavícula derecha, pero es una lesión de ligamentos. Estoy bien, fue sólo un susto. En las próximas dos semanas estaré de vuelta", agregó.

Los 'hammers' se hicieron con el jugador a través de una operación de unos 60 millones de euros, siendo esta su primera temporada en la Premier League.