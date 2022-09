Neymar: "Son cosas que no puedo entender”

El jugador del PSG criticó a los árbitros y afirmó estar preocupado por la situación, ya que le han sacado tarjetas amarillas "por no haber hecho nada" El atacante brasileño se muestra indignado con las acciones del cuerpo arbitral en los partidos de la UEFA

Este martes pasado, Brasil metió una goleada de 5 a 1 a Túnez en el Parque de los Príncipes. No todo fueron alegrías para los jugadores de la 'canarinha, y es que Neymar criticó la decisión del cuerpo arbitral, y afirmó estar "preocupado" por la situación, ya que considera que no merecía que le mostraran la tarjeta amarilla en la primera falta, y que al hacerlo, el árbitro del partido, demostró una "falta total de respeto".

"Lo hablé con Tite, son cosas que no puedo entender”, aseguró el atacante brasileño. No acaba de comprender las acciones que toman los árbitros, y considera que este tipo de acciones no pueden pasar. "Me llevo la amarilla simplemente por no haber hecho nada y me siguen perjudicando. ¿Y el juez? ¡Ni siquiera hablará para decir que estaba equivocado!", publicó en su Twitter.

No es la primera vez que Neymar se queja del cuerpo arbitral, y es que hace dos semanas, al marcar frente al Maccabi Haifa, celebró su gol de la misma forma que los festeja desde hace un tiempo, y el colegiado alemán Siebert le sacó la amarilla. En sus redes sociales protestó esta acción diciendo: "Este tipo de cosas no pueden pasar. Me llevé la amarilla simplemente por no haber hecho nada y me siguen perjudicando".Neymar se mostró indignado comentando en la zona mixta: "¿Qué tengo que hacer? ¿Avisar a los árbitros o a la UEFA para que no me saquen amarilla? No sé, es malo y una falta de respeto, no para mí, sino para el fútbol”.

El delantero brasileño cree que Túnez "exageró su fuerza física", pero está orgulloso del equipo verdeamarelo, ya que consiguieron ganar y se encargaron de jugar al fútbol con "buena cabeza". El jugador del París-Saint Germain también habló sobre la reacción de los aficionados al lanzar cosas al campo, entre ellas, la banana que tiraron en el terreno de juego durante la celebración del gol de Richarlison: "tirar cosas o usar algún láser directo a los jugadores es innecesario".