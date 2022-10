Messi revela sus favoritos para el Mundial de Qatar

El delantero del PSG considera que los actuales campeones del mundo y Brasil son los favoritos al título Alemania, España e Inglaterra completan el 'Top 5' del argentino

Falta solo un mes para que comience el Mundial de Qatar y ya hay algunos equipos que se perfilan como favoritos para levantar la copa en diciembre. Argentina es una de las favoritas de siempre, y más aún con su gran estado de forma actual: el equipo de Scaloni lleva 35 partidos sin conocer la derrota, la segunda mejor racha de partidos consecutivos sin perder en el fútbol de selecciones. Su último tropiezo data del 2019. En tierras cataríes, Argentina se enfrentará a Arabia Saudí, México y Polonia, como parte del grupo C.

Sin embargo, el capitán de la Albiceleste le ha quitado presión a su selección y no considera que esté entre los principales candidatos a hacerse con la corona mundial en Catar. “Hoy en día los favoritos son los grandes seleccionados como Alemania, Brasil, Francia, Inglaterra y España. Pero si me tengo que quedar con dos, Brasil y Francia son los grandes candidatos para este Mundial”, opinó la leyenda blaugrana. “Los franceses tienen unos jugadores impresionantes como mi compañero en el PSG, Kylian Mbappé, y una idea de juego muy clara”, añadió Leo.

El de Catar será su último mundial, había adelantado Messi hace unas semanas, por lo que, aunque no coloca a su país entre los máximos candidatos, su intención es proclamarse campeón en Oriente Medio. “Para nosotros, los argentinos, es difícil estar tranquilos. Siempre somos los mejores, los candidatos, pero no siempre fue así. Y un Mundial es muy difícil. Se tienen que dar muchísimas cosas para ser campeón", analizó Leo sobre la Copa del Mundo. "Hay muchas selecciones que quieren lo mismo que nosotros y si no estamos bien, hay muchas que estarán mejor”, dijo el argentino.

El delantero del PSG lamentó las lesiones de Di María y Dybala y habló sobre los nervios que comienzan a tener los futbolistas a solo cuatro semanas del campeonato del mundo. “Es un Mundial diferente, al jugarse en una época diferente a las anteriores. Estamos tan cerquita que cualquier mínima cosa que te pueda pasar te puede dejar afuera. Lo que le pasó a Dybala, a Fideo, a nivel personal ya lo preocupa a uno, y después ver esas cosas te da mas miedo", confesó Messi. No obstante, el 10 de Argentina explica que "salir a jugar pensando en eso puede ser contraproducente" y opina que "lo mejor es actuar con normalidad".