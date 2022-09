Consigue la camiseta de Messi tras seguirlo todo el partido

Héctor Castellanos le hizo un marcaje personal a 'la pulga' en el enfrentamiento de Argentina frente a Honduras El mediocampista hondureño cambió el juego del jugador del PSG, después de seguirlo durante todo el encuentro

El enfrentamiento entre Argentina y Honduras de este pasado sábado destacó, entre otras cosas, por un Héctor Castellanos que se encargó de marcar personalmente a Lionel Messi en el terreno de juego. El mediocampista hondureño no dejó solo ni un minuto al astro argentino, consiguiendo salir en todas las fotografías que le tomaban a 'la pulga', y obteniendo también su camiseta al final del partido.

En una entrevista que Castellanos concedió al medio argentino TyC Sports, reveló que el atacante de la Selección Argentina le comentó: "¿Verdad que me vas a seguir todo el partido?, y yo le dije sí, la verdad que sí crack y se sonrió y no me dijo más".

El jugador de la H, comentó que al final del partido hicieron "contacto visual y justo le iba a hacer señas para intercambiar las camisetas, pero él se acordó y se la señaló, ya que antes me había dicho que sí". Héctor Castellanos se la había pedido en el momento que le dijo que le iba a marcar, y finalmente se llevó la camiseta, "gané mucho hoy", comentó el futbolista.

El centrocampista hondureño explicó que Diego Martín le entrenó para marcar a Messi: "Tenía que hacerlo y creo que de gran manera lo hicimos. Se me planteó desde el primer día en la convocatoria". El exblaugrana también se ha manifestado sobre el suceso y aseguró que tras la marca de Castellanos vivió un partido diferente "porque tenía una marca personal y por ahí no entraba tanto en juego y decidí quedarme un poquito más arriba y no participar tanto en el juego, sino en la fase definitoria".

El encuentro entre ambas selecciones finalizó con un 3 a 0, con victoria blanquiceleste. Leo Messi, con dos goles, y Lautaro Martínez con uno, fueron los que sellaron el partido.