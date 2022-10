Borja Iglesias: "Ojalá vaya al Mundial"

"Voy a trabajar para que mi equipo siga estando arriba, para hacer goles y que ganemos muchos partidos y a partir de ahí ya veremos qué sucede", dijo el delantero El atacante asegura que "me siento súper cómodo en el Betis, tengo por detrás jugadores de un talento tremendo y disfrutamos mucho"

Borja Iglesias, delantero del Betis, es uno de los protagonistas de LaLiga y uno de los goleadores más en forma del fútbol español. El jugador del equipo verdiblanco fue entrevistado ayer en el programa El Día Después, de Movistar+, donde hizo un repaso a su carrera.

El atacante se mostró muy satisfecho de su papel en el Betis y de los compañeros que le han ayudado a mejorar su juego: "Me siento súper cómodo, tengo por detrás jugadores de un talento tremendo que cada día son más verticales, que cada vez somos más ofensivos, nos gusta disfrutar de ese fútbol de ataque. Me siento afortunado porque me pongo a enumerar a los jugadores que tengo detrás y da hasta vértigo. Y luego aquel partido de Copa en el que hice dos goles creo que ayudó mucho también en toda esa manera de encontrarme más cómodo, encontrarles a ellos y ellos encontrarme a mí. Y creo que a día de hoy disfrutamos mucho".

Sus goles han llamado la atención de Luis Enrique y es un firme candidato a estar en la lista para el Mundial: "Me sentí muy a gusto desde el minuto uno, el grupo es maravilloso, jugadores de un talento tremendo y de distintas características, y he disfrutado mucho de la experiencia y del día a día. Ojalá, yo creo que alguna posibilidad tengo que tener y poder disfrutarla. Voy a trabajar para que mi equipo siga estando arriba, para hacer goles y que el equipo gane y a partir de ahí ya veremos qué sucede".

También recordó el éxito del Betis en la Copa del Rey: "Llegar a una situación de estas y poder disputar un título con el grupo que tenemos es tremendo, pero si ya cuando llegas al vestuario y entras te tocan la 'patata' de esa manera creo que más todavía. Yo salí muy emocionado. Es más, en el momento en que todos vimos cómo estaba el vestuario, las fotos y demás, hubo un momento en que la gente no hablaba y recuerdo que Claudio Bravo dio un par de golpes en la mesa del centro y dijo 'eh, vamos', menos mal que fue capaz de ver que había que activarse. Pero hubo un momento en que la energía se quedó ahí como concentrada".