Ribera: "Es un gran premio a un campeonato complicadísimo"

El técnico catalán elogió la capacidad competitiva y el espíritu de sacrificio de sus jugadores "Hemos competido en todos los partidos pese a las dificultades y eso es a mí lo que me alegra, independientemente del color de la medalla", apuntó

El seleccionador español de balonmano, Jordi Ribera, mostró su satisfacción por la medalla de bronce conseguida este domingo por el conjunto español en el Mundial de Polonia y Suecia y que aseguró supone "un gran premio" a un campeonato "complicadísimo".

"Creo que esta medalla es un gran premio a un campeonato complicadísimo. Un torneo que empezamos con lesiones, como la de Tarrafeta en el primer partido, que nos han trastocado un poco el tema de la rotaciones y es nos ha impedido, a diferencia de otros campeonatos, llegar más frescos al tramo final, pero el equipo no ha dejado de competir en todos los partidos y nos vamos con este premio", señaló Ribera.

Una medalla de bronce que pareció que se le escapaba al conjunto español tras los cuatro goles de desventaja (22-18) con los que cerró la primera mitad de la final de consolación ante Suecia.

"La primera parte no hacía presagiar esto, porque pese a que estábamos atacando bien no había manera de ajustar al balance defensivo. Ellos corrían mucho y nos cogían siempre desajustados, incluso, haciendo menos cambios ataque-defensa ellos seguían haciendo gol porque no llegábamos a defenderlos", explicó Ribera.

Un panorama que cambió por completo en la segunda mitad con la salida del portero Rodrigo Corrales y, sobre todo, con el paso a una defensa 5-1 que frenó el ataque escandinavo.

"Rodrigo ha estado muy bien en la segunda parte y el paso a la defensa 5-1 ha hecho que ellos tuviesen dificultades para atacar y también para correr el contraataque", indicó Ribera

"Además hemos empatado el partido en muy poco tiempo y eso ha creado inseguridades a Suecia, los lanzamientos ya no era iguales, la forma de correr no era la misma y luego cuando nos hemos puesto por delante hemos sabido controlar el partido", aseguró el preparador español.

Una remontada que permitió a España lograr una medalla de bronce a la que Jordi Ribera no dio tanto mérito como a la capacidad de los "Hipanos" para competir en todos los encuentros y ante cualquier rival, por muchas que fueran las dificultades.

"Yo no tengo medallitis. Yo con lo que realmente disfruto es con la capacidad de competir del equipo y eso nos llevará a una posición u otra. En ese sentido, estoy contentísimo, porque hemos competido en todos los partidos pese a las dificultades y eso es a mí lo que me alegra, independientemente del color de la medalla", concluyó Ribera.