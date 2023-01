Nikola Karabatic, en la previa del España-Francia: "Va a ser un buen amistoso"

España y Francia se miden este domingo con la clasificación para los cuartos de final asegurada El galo afirmó que España cuenta con "jugadores que están en los mejores equipos, por lo que será un rival muy duro"

El jugador de la selección francesa Nikola Karabatic calificó como "un buen amistoso" el encuentro que enfrentará este domingo a España con Francia y al que ambos equipos llegan con el billete asegurado a los cuartos de final del Mundial de Polonia y Suecia.

"Los partidos entre España y Francia siempre son importantes, pero en esta ocasión será como un buen amistoso, porque gane el que gane los dos equipos ya estamos en cuartos de final y tampoco sabremos con quien nos vamos a enfrentar, por lo que será un partido para trabajar y coger confianza", señaló Karabatic.

No obstante, el central francés advirtió de la dificultades que siempre entraña enfrentarse a un rival como España, un equipo que, como insistió Karabatic, siempre cuenta con "muy buenos jugadores".

"En España cualquier jugador siempre juega muy bien. Son jugadores muy buenos tácticamente tanto en defensa como en ataque, jugadores con mucha calidad, como los porteros, que son de los mejores de mundo, o Alex Dujshebaev que juega muy bien. Jugadores que están en los mejores equipos, por lo que será un rival muy duro", aseguró el internacional francés.

Nikola Karabatic no mostró ninguna preferencia por el posible rival en los cuartos de final y dijo que, sea quien sea, habrá que "darlo todo" para poder acceder a las semifinales.

"No tengo ninguna preferencia. Por experiencia sé que no se puede elegir o pensar que es mejor jugar contra uno u otro rival, porque juegues contra quien juegues habrá que darlo todo. Los cuartos de final son siempre un partido con mucha presión y no sólo gana el mejor equipo, sino el que es más fuerte de cabeza", manifestó Karabatic.