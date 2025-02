Nielsen, el trol de la portería

Su aspecto aniñado y esa pose de aparente tranquilidad esconden un deportista extremadamente voraz que trabaja sus cualidades físicas con meticulosidad y no se conforma nunca. "Siempre se puede hacer un poco mejor. Mi locura es no tener nunca suficiente", explicaba en una charla informal a SPORT.

Hablamos, claro está, de Emil Nielsen, quien realizó 13 paradas en Oslo en la victoria frente a Croacia por 26-32 en la final del Mundial en una nueva muestra de que es el verdadero trol de las porterías, por utilizar esta figura de la mitología escandinava que viene a ser como el ogro germánico.

El danés sigue sentando cátedra en la portería del Barça junto a otro maestro como Gonzalo Pérez de Vargas y se ha encumbrado en este Mundial con portentosas actuaciones que han llevado a Dinamarca a su cuarto oro consecutivo en la mejor racha de la historia para cualquier selección (ya lo fue el tercero hace dos años).

"Tengo una especie de obsesión desde pequeño. Si no hago 16 paradas no me voy contento", aseguraba a SPORT en una entrevista la pasada temporada. Llegado al Palau en 2022 en una gran operación de dos exporteros como David Barrufet y Xavi Pascual, Nielsen ganó la pasada Champions y seguirá en el Barça hasta que en julio de 2026 se enrole en el Veszprém.

El danés es el portero ideal. Con 1,96 de altura y en torno a 125 kilos de peso, el de Aarhus destaca por su flexibilidad y por su potencia muscular, sobre todo en el tren inferior. Otro secreto es que da gusto verle en las finales y en cualquier entrenamiento. Se toma cada día con la máxima intensidad.

Nielsen es tan flexible que parece de goma / EFE

Sus cifras en el Mundial no admiten la más mínima discusión. Emil Nielsen ha realizado 125 paradas de 294 lanzamientos (42,5% de efectividad), con sus 23 intervenciones acertadas contra Suiza en la Ronda Principal como mejor actuación. No obstante, Dinamarca se ha mostrado tan superior que posiblemente habría ganado incluso sin su presencia con Mathias Gidsel como líder en ataque y merecido MVP del torneo.

La realidad es que el escandinavo dejará el Barça en poco menos de año y medio al no aceptar la oferta de renovación del club. No se acabará el mundo como no sucedió con la marcha de Cindric ni con la de Fàbregas, pero perder a Nielsen podría ser un error que se pague caro. El Barça de Laporta ya no se gasta millones de euros en cláusulas en las secciones, pero si tienes al mejor portero del mundo no lo puedes dejar escapar cuando ya se perderá a Gonzalo Pérez de Vargas a final de curso (jugará la Bundesliga con el Kiel).

Eso sí, no se irá mañana del Barça. Aún tiene por delante una temporada y media en la que debe ser un referente para Carlos Ortega en la lucha por todos los títulos. Con el islandés Hallgrimsson como sustituto del toledano, el club sigue eligiendo a su otro portero para el curso 2026-27. Sigue ganando enteros el internacional español Sergey Hernández, pero no hay nada definitivo.