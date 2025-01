Nielsen destruye a Suiza con una exhibición histórica

Emil Nielsen es un competidor nato que no tiene nunca suficiente. "Desde que empecé a jugar tengo una especie de obsesión de llegar a 16 paradas. Si me quedo en 15 o en 14 no me voy satisfecho a nivel personal", explicaba el meta danés a SPORT a comienzos de la temporada 2023-24.

El meta de 27 años está considerado ya como el mejor portero del mundo en un universo en el que habitan otros genios de la portería como su compañero de equipo Gonzalo Pérez de Vargas, el alemán Andreas Wolff (Kiel), el serbio Dejan Milosavljev (Füchse Berlin) o el danés Niklas Landin (Aarhus).

El adiós de Landin a Dinamarca tras el título olímpico en París ha dejado al azulgrana como gran referente en la portería de la mejor selección del planeta, que de hecho aspira en el Mundial a su cuarto entorchado consecutivo tras establecer un nuevo registro en 2023 con tres oros consecutivos.

El azulgrana cerró la primera fase al frente de la lista de porteros con un 45% de efectividad (40 paradas de 88 lanzamientos). Sin embargo, el martes no estuvo a su nivel habitual en la victoria danesa contra Alemania en la segunda fase (40-30) con 3/17. De hecho, el referente fue el exblaugrana Kevin Möller (Flensburg) con 9/25.

No hay peor cosa que enfadar a un jugador como Nielsen. El de Aarhus salió dispuesto a hacer historia a un repleto Jyske Bank Boxen de Herning ante casi 15.000 espectadores y a liderar la clasificación de los escandinavos para cuartos de final en el Mundial que coorganizan Noruega, Croacia y la propia Dinamarca.

Nadie discutió el MVP del partido para Emil Nielsen / EFE

Cuesta definir con palabras su actuación, porque los números a veces son fríos. El portero que dejará el Barça en julio de 2026 con destino al Veszprém de Xavi Pascual rozó el 50% de efectividad con un espectacular 23/51 (45,1% de acierto). ¡23 paradas!

No hubo dudas. El MVP fue para Emil Nielsen, a diferencia de lo sucedido en el Países Bajos - Francia (28-35) con siete goles sin fallo de Melvyn Richardson, otros siete con cuatro fallos de Dika Mem y el premio al jugador más valorado se lo llevó Nedim Remili (Veszprém) con 4/4.

A falta de una jornada en la que se medirán a la eliminada Chequia en un duelo intrascendente, Dinamarca ya está en cuartos de final como primera de grupo y ya espera al segundo del Grupo III... una plaza a la que apuntan los Hispanos si consiguen clasificarse.