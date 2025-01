La madurez del 'azulgrana' Dani Fernández, una pieza clave de los Hispanos

Los Hispanos debutan este jueves a las seis de la tarde contra Chile (Teledeporte y en la web de SPORT) en un Mundial de balonmano en el que parten con el gran objetivo de clasificarse para cuartos de final y, una vez allí, pelear por igualar al menos la medalla de bronce lograda en las dos últimas ediciones.

A sus 23 años, el extremo izquierdo Dani Fernández es un fijo para Jordi Ribera y partirá en principio como titular en su tercera gran cita tras el pasado Mundial y los Juegos de París. El jugador formado en La Masia acaba contrato en el Stuttgart y volverá el curso que viene al Barça con su compañero de posición, Ian Barrufet.

El barcelonés atendió a SPORT en la previa organizada por la Federación Española en la sede del COE y mostró su madurez. De hecho, habla alemán a la perfección y ha terminado Fisioterapia a distancia a falta del trabajo final. Está centrado en el Mundial y no habla abiertamente de su vuelta al Barça, pero habla maravillas del club.

"Ahora asumo otro tipo de rol que me ilusiona muchísimo"

¿Qué tal ha ido la preparación?

Bien. Ha sido dura, porque la puesta a punto para el Mundial lo requiere. Era el momento de cargar y de acumular minutos juntos. La verdad es que el balance es positivo y nos hace mucha ilusión afrontar lo que nos viene. Lástima de esa baja a última hora de Kauldi (Odriozola, sustituido por el ademarista Carlos Álvarez).

¿Es diferente a la del pasado Mundial y a los Juegos?

Sí, está claro. Ahora ya con un rol completamente diferente al que tenía cuando entré. Recuerdo ahora mi primer Mundial, que fue sólo hace dos años. Ahora asumo otro tipo de rol que me ilusiona muchísimo.

¿El miedo, entre comillas, del primer Mundial ha dado paso a la responsabilidad?

Ponerse la camiseta de los Hispanos es una responsabilidad muy grande. Pero sí, la responsabilidad ha aumentado desde los Juegos. Cuantas más internacionalidades llevas, la gente espera más de ti y lo asumo como algo positivo. Me gustan este tipo de retos. Ojalá pueda tener esa responsabilidad muchos años más.

Dani Fernández, camino de Noruega con los Hispanos / RFEBM

Cómo ha cambiado el cuento desde la Final a Ocho de la Copa del Rey que jugó en 2022 con el Cangas...

¡Llegamos a semifinales y perdimos contra el Barça! Si me hubieses dicho entonces que hoy estaría aquí, quizá te habría llamado loco quizá. Y ha sido todo muy rápido, aunque si no hubiese hecho esos pasos, no podría estar aquí.

"Encontré en Cangas mi segundo hogar!

Y no se fue cedido. ¿Pensaba que podría volver?

Era la opción que tenía y encontré en Cangas mi segundo hogar. Me acogieron inmejorablemente. Fueron dos años muy bonitos y los tengo grabados a fuego. No lo cambiaría por nada en el mundo. Fue una decisión muy acertada, porque allí encontré los minutos y la responsabilidad que necesitaba. Me lo tomé como un reto más y les estoy súper agradecido por esos dos años que me abrieron las puertas de la Bundesliga.

¿Qué es lo que más le sorprendió de la Bundesliga?

En Alemania el balonmano es una religión. Da gusto jugar delante de tanta gente cualquier día de la semana, los medios de comunicación, la visibilidad y el valor que se da al balonmano, tanto económicamente como la seguridad que te transmite siempre la liga... Es algo único y te choca mucho cuando llegas, pero también es una liga muy dura y tienes que estar físicamente muy bien. Te ofrecen muchas cosas que aquí no tenemos y debería ser el espejo para conseguir que los mejores jugadores vengan a España. Tenemos el mejor país del mundo y los jugadores vendrían si las condiciones se equiparasen a las que tenemos en Alemania.

¿Cómo va la tarea de salvar al Stuttgart?

Bien, hemos hecho un diciembre casi perfecto. Cuando a la selección para el clasificatorio al Europeo estábamos con dos puntos y ahora tenemos 10 y no recuerdo mal. Hemos sacado ocho en diciembre y ya tenemos el descenso a cinco. En la Bundesliga las dinámicas se acentúan y entrar una dinámica negativa nos volvería a complicar las cosas. El club aspira a un poco más, así que los jugadores debemos ser más constantes y aprovechar este empujón para ver si podemos alcanzar la zona media.

Dani Fernández, lanzando un penalti en Castellón / EFE

Si tuviese que elegir uno solo, ¿qué recuerdo le queda de los Juegos?

Yo tengo un momento grabado y se me siguen poniendo los pelos de punta. Nada más ganar el bronce, yo buscaba en la grada a mis padres y a mi hermano. No les dejaban bajar y yo escalé toda la grada, los abracé a los tres y nos pusimos a llorar por lo que habíamos conseguido. Ese momento se me quedará para siempre.

"Soy un extremo rápido y puedo aportar muchísimo en el contraataque y en la finalización"

¿Qué le dice Jordi Ribera?

Nada en especial. Nos insiste en que ponerse la camiseta de los Hispanos es especial, que hay que tratarla con respeto y dejarse el máximo en cada entrenamiento y en cada partido. Y si nos centramos en lo individual, soy un extremo rápido, creo que puedo aportar muchísimo en el contraataque y en la finalización. Cada uno tiene un rol asignado que todos sabemos muy bien y con la suma de todos podemos conseguir grandes cosas.

Es que tiene 23 años y ya no es de los jóvenes...

¡Es que los chavales son insultantemente jóvenes! Parece poco utópico que con 23 años casi sea ya de la zona media de veteranía, pero es súper positivo que la gente de abajo venga con esa ilusión y ese descaro. Lógicamente también hace falta un poco de experiencia y de madurez para ver las cosas más acorde a la realidad. Ellos vienen apretando y tienen una calidad increíble. Si logran ser constantes y seguir en esta línea de trabajo, el balonmano español tiene mucho futuro con esta generación y con los otros que también somos jóvenes y ojalá podamos seguir ahí bastantes años más.

Dani Fernández, contra Alemania en París 2024 / EFE

¿En qué le gustaría mejorar?

Nunca debes cansarte de mejorar y de perfeccionar lo que crees que haces bien. Llegará el día en el que pierda velocidad y tendré que buscar otras cosas, pero espero que falte mucho para eso. Sí me gustaría aportar más minutos de calidad en el avanzado, es una espinita que tengo clavada, aunque tengo que ser realista. No sé hasta dónde puede darme mi físico, porque si gano 10 kilos de masa muscular, perderé velocidad. Entonces, igual dos o tres kilitos más que me permitan seguir siendo rápido y aguantar más en los contactos de un avanzado, pero no es algo que me agobie, así que seguiré trabajando para conseguirlo.

"En los años que estuve en la base del Barça me inculcaron unos valores que defiendo a capa y espada"

Y la pregunta del millón. ¿Mira ya de reojo al Barça?

Yo contar puedo contar poco (sonríe). La verdad que estoy muy a gusto en Stuttgart, aunque es cierto que acabo contrato en verano y se manejan diferentes opciones.

¿Le gustaría volver a Barça?

Yo siempre he considerado al Barça mi casa. Es el club el que más años he jugado y soy el jugador que soy en gran parte por lo que me enseñaron allí y no sólo hablo de deporte. Todos los años que viví en la base del Barça me inculcaron unos valores que a día de hoy defiendo a capa y espada. Es un club que me ha dado muchísimo. Mi hermano sigue jugando allí (Àlex, en el Juvenil), es algo que también es muy presente en mi familia... es que hablamos del mejor club del mundo y nada... ¡Hasta ahí puedo leer!