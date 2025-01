¿Cómo les va a los 12 jugadores del Barça en el Mundial?

Con Dinamarca como gran favorita y campeona en las tres últimas citas, el Mundial masculino de Balonmano ha iniciado este martes la Ronda Principal que acabará el domingo con la clasificación de los dos primeros de cada grupo para los cuartos de final.

España ha pasado con tres puntos en el Grupo III en el que Portugal cuenta con cuatro. Los otros equipos del resto de grupos con los cuatro puntos posibles son Dinamarca, Alemania (Grupo I), Francia, Países Bajos (Grupo II) y Egipto e Islandia (Grupo IV).

El Barça está representado por 12 jugadores en este Mundial que coorganizan Noruega, Dinamarca y Croacia, quienes han superado la primera fase y estarán presentes en la lucha por acceder a la penúltima ronda. Echemos un vistazo a su rendimiento hasta el momento.

Gonzalo Pérez de Vargas (España).

A sus 34 años, el toledano Gonzalo Pérez de Vargas lleva más de una década defendiendo la portería de los Hispanos desde que debutó en 2012 y está completando un excelente Mundial con 26 paradas en los tres encuentros disputados y un 40% de efectividad lastrado por el pésimo inicio defensivo ante Suecia.

A seis meses de emprender una ilusionante aventura el el THW Kiel de la Bundesliga, el meta del Barça brilló ante los escandinavos con media decena de paradas espectaculares cuando más apretaba el cinturón en plena remontada española.

Pérez de Vargas está siendo clave para los Hispanos / EFE

Además, Gonzalo se gana el sobresaliente por la acción en pos de la deportividad en el momento clave del citado duelo ante Suecia cuando los colegiados se disponían a expulsar a su compañero blaugrana Hampus Wanne por supuestamente lanzarle un penalti a la cara. "No, no, que me ha dado en el brazo", dijo a los colegiados. Enorme en todos los aspectos el excapitán del Barça. Eso sí, le detuvo dos penaltis.

Javi Rodríguez (España)

Tras su excelente actuación en los Juegos de París (sobre todo en defensa), el azulgrana Javi Rodríguez se ha ganado un puesto fijo en el pivote de la selección española junto a un Abel Serdio que ha consagrado en la treintena después de pasar por el Barça en los albores de su carrera.

Al madrileño le sigue faltando un poco más de claridad a la hora de definir, pero está en camino de conseguirlo. De hecho, el ex del BM Logroño es un 'currante' nato que ha sabido bajar al barro para ir solucionando su problema con las exclusiones y la mejor prueba de ello es que ha cerrado la primera fase sin ninguna. Buen nivel, aunque puede dar algo más en las dos porterías. Lleva tres goles de siete lanzamientos.

Petar Cikusa (España)

El lateral izquierdo azulgrana reconvertido a central las ha vivido ya de todos los colores en los tres partidos de la selección española en el Mundial. Petar Cikusa se quedó fuera de la lista ante Chile, maravilló contra Japón con seis goles más el MVP; frente a Suecia anotó uno en la primera parte con buenas acciones y no jugó más.

Petar Cikusa, el futuro es suyo / RFEBM

Al igual que su hermano mellizo Djordje (cedido en el Montpellier) con el que se reencontrará en el Barça el curso que viene, al catalán aún le resta un largo camino a sus 19 años. De todas formas, es de esos jugadores geniales llamado a marcar una época. Tiene talento, valentía, descaro y desequilibrio por arrobas, pero debe seguir mejorando en la toma de decisiones. Presenta un 7/11 en lanzamientos y ya se ha ganado el notable.

Dika Mem (Francia)

Lo del capitán del Barça es para quitarse el sombrero. Dika Mem fue operado del hombro derecho el 20 de noviembre y el tiempo de baja estimado era de dos a tres meses. Sin embargo, se puso a trabajar para recuperarse cuanto antes con el objetivo de liderar a los 'bleus' tras la enorme decepción olímpica.

Dika Mem, un líder con mayúsculas / EFE

Guillaume Gille sabe que debe ir poco a poco y está tratando de reservarlo, aunque aun así saldó la primera fase con 15 goles de 20 lanzamientos. Tras el pleno en la primera fase, Francia ha debutado este martes en la Ronda Principal con una victoria por 30-37 que la acerca a cuartos en un partidazo de Dika Mem (6/9) para auparse al 'Top Ten' de máximos realizadores.

Melvyn Richardson (Francia)

El galo está siendo uno de los mejores jugadores del Barça en su última temporada en el Palau antes de fichar por el Wisla Plock polaco del catalán Xabi Sabaté y su rol en la selección francesa también ha crecido gracias a su capacidad para actuar de lateral y de director de orquesta como su padre, el mítico Jackson.

Melvyn Richardson, de casta le viene al galgo / EFE

Richardson se dedicó a jugar y a hacer mejores a sus compañeros (como casi siempre) en una primera fase que saldó con ocho tantos de 14 lanzamientos. Y este martes ante Hungría ha destapado el tarro de las esencias con cinco goles y un solo fallo. La economía manda, pero tanto él como el Barça se echarán de menos mutuamente.

Jonathan Carlsbogard (Suecia)

El sueco es uno de los mejores defensores del planeta, aunque sigue dudando a la hora de lanzarse con decisión en ataque, un problema que le impide ser considerado una estrella del balonmano. Su defensa contra España hasta que Jordi Ribera se sacó de la manda el siete contra seis fue sensacional.

Carlsbogard ha marcado cinco goles de 10 lanzamientos (3/5 contra los Hispanos en su mejor partido) y ha sido excluido en dos ocasiones. Es uno de los jugadores más solventes de la selección sueca y seguro que seguirá dando que hablar. Su capacidad para frenar a los rivales con el cuerpo y con trabajo de piernas es un espectáculo.

Hampus Wanne (Suecia)

A escasos meses de dejar el Barça sin que su rendimiento haya sido para tirar cohetes, Hampus Wanne sí está destacando con Suecia en el Mundial con unas cifras notables de 15 goles de 20 lanzamientos, aunque seis de esos tantos han sido en acciones de siete metros.

Hampus Wanne es una pieza básica en Suecia / EFE

El extremo izquierdo cuyo lugar ocupará Ian Barrufet la próxima campaña es el primer especialista en los penaltis con Sebastian Karlsson como 'segundo' y llevaba pleno en los dos primeros partidos (2/2) hasta que Gonzalo le sacó dos (4/6) y frenó su expulsión en una acción muy loable. Ha realizado varias contras de mérito y, si tiene el día, puede ser un jugador letal.

Blaz Janc (Eslovenia)

El comodín del Barça es junto a Aleks Vlah el gran referente de la selección eslovena y ahí radica precisamente su gran reto. Capaz de defender en dos posiciones y de atacar hasta en tres, Blaz Janc tiene que asumir una responsabilidad mucho mayor y debe acostumbrarse, ya que en el Barça el número de estrellas es superior con los Dika Mem, Aleix Gómez, Luís Frade y compañía.

Blaz Janc es una de las estrellas de Eslovenia / EFE

El extremo derecho (es su posición natural) anotó siete goles de nueve intentos en las claras victorias contra Cuba y Cabo Verde para acabar con 4/7 en el durísimo choque a nivel defensivo ante Islandia que acabó con triunfo nórdico por 18-23 con siete goles de Kristjansson. Al mayor de los Janc acabó desconsolado el partido por el bronce ante España en París y está decidido a volverlo a intentar en este Mundial.

Domen Makuc (Eslovenia)

Es un Mundial muy especial para el de Postojna. El azulgrana regresó en noviembre con la selección absoluta de Eslovenia tras 606 días de ausencia con una gravísima lesión de rodilla que le obligó a perderse la pasada temporada casi completa. Regresó en la Copa del Rey, pero no estaba a tono físicamente.

Más musculado (es un estajanovista del gimnasio), Makuc entró en la lista para el Mundial y su nivel está siendo excelente con 10 goles de 14 lanzamientos y un nuevo paso adelante que debe confirmar cuando se reincorpore al Barça. Su uno contra uno es tan bueno como el de Petar Cikusa y la confianza que está ganando le vendrá muy bien. Ahora tiene otros tres partidos por delante.

Emil Nielsen (Dinamarca)

Al de Aarhus le ha toado la lotería, ya que es quizá el mejor portero del mundo en la actualidad y además defiende la portería de la gran favorita, vigente campeona olímpica y oro en los tres últimos Mundiales. Se trata de una cita clave, ya que tras la retirada de la selección del icónico Niklas Landin, ahora centra él las miradas.

Emil Nielsen, un portero excepcional / EFE

El azulgrana cerró la primera fase al frente de la lista de porteros en el Mundial con un 45% de efectividad gracias a sus 40 paradas de 88 lanzamientos. Sin embargo, hasta el mejor escribano tiene un borrón y este martes no ha destacado en la victoria danesa contra Alemania en la segunda fase (40-30) con un gris 3/17. De hecho, el referente ha sido el exblaugrana Kevin Möller con 9/25.

Luis Frade (Portugal)

Encumbrado ya como pivote titular del Barça a la espera del regreso del gran Ludovic Fàbregas en julio, Luís Frade sabe que es aún más importante en la gran sensación del Mundial. Portugal está confirmando con su pleno en la primera fase que las dos platas en los dos últimos Mundiales Júnior no fueron casuales.

Luís Frade sigue creciendo en todos los aspectos / EFE

El pivote de Rio Tinto (26 años) se centró en tareas defensivas en los dos primeros partidos (2/4 contra Estados Unidos y 0/1 contra Brasil con su compañero de equipo Thiagus Petrus enfrente) para descollar en el tercero y clave contra Noruega con un 6/6 que habla por sí solo. Tendrán que sudar tinta Javi Rodríguez, y Abel Serdio y Miguel Sánchez-Migallón el viernes.

Thiagus Petrus (Brasil)

A la espera de una oferta con cara y ojos para renovar con el Barça que no llega, Thiagus Petrus sigue destacando en defensa ya sea de azulgrana o en la 'verdeamarelha'. El brasileño lidera la retaguardia y lo cierto es que tan solo ha recibido dos exclusiones en los tres encuentros disputados.

No ha marcado goles como sí ha hecho esta temporada con el Barça, incluso riéndose mientras lanzaba por lo poco habitual que resulta esta circunstancia. Brasil suma dos puntos en el grupo de España y se enfrentará el domingo a los Hispanos a las seis de la tarde. Petrus será un muro, como siempre.