Los Hispanos, contra la 'hermandad' chilena (20.30 horas)

A las órdenes del expivote azulgrana Aitor Etxaburu, las figuras chilenas son dos parejas de hermanos Los Feuchtmann (Erwin y Emil) y los Salinas (Esteban y Rodrigo) pondrán a prueba a los de Jordi Ribera

España superó con bastante buena nota su debut mundialista frente a Montenegro (30-25) y este sábado a las 20.30 horas no debería tener problemas para sumar frente a Chile su segunda victoria en el Grupo A. Antes, la sorprendente Irán que dirige el mítico exjugador azulgrana Veselin Vujovic buscará a las 18.00 horas la segunda victoria de su historia frente a Montenegro.

Con la duda de un Joan Cañellas que se perdió el duelo frente a los balcánicos, los Hispanos se medirán a un equipo en transformación que dirige Aitor Etxaburu, un expivote que ganó dos Ligas, una Copa del Rey y una Supercopa con el Barça entre 1986 y 1989.

El eibarrés está llevando a cabo el relevo generacional en Chile, que ya no cuenta con los históricos Marco Oneto (jugó en el Barça entre 2009 y 2012 con una Champions como gran logro) ni el meta Felipe Barrientos, con pasado en el BM Castellón y en el BM Zamora.

Los hermanos

Lo curioso es que los referentes de Chile son dos parejas de hermanos, todos con presente o pasado en el balonmano español: los Salinas y los Feuchtmann. Con apenas 1,81 metros y 30 años, Esteban Salinas lleva una década luchando con pivotes que lo superan en una cuarta de altura. Tras jugar en Zamora, Benidorm y Bidasoa, el chileno vive su terca campaña consagrado como uno de los referentes del Fraikin Granollers.

Kauldi Odriozola brilló frente a los montenegrinos | EFE

En sus dos últimas campañas en Irún (2018-20), coincidió con su hermano Rodrigo, un lateral derecho que disputa su sexto curso en Artaleku y que jugó antes en el extinto BM Badajoz, en Huesca, en Torrevieja y en el citado cuadro vallesano.

A sus 32 años, el lateral izquierdo Erwin Feuchtmann milita en el Fenix Toulouse galo y es el 26ª máximo realizador de la Ligue 1 con 29 goles de 92 lanzamientos. En España jugó en Aranda (2010-11) y en el Ademar entre 2019 y 2021. Su hermano Emil lucha por el ascenso a División de Honor con el Eón Horneo Alicante tras su paso por Puertollano, Petrer, Huesca, Vinarós, Almoradí y Benidorm.

¿Corrales?

Frente a Montenegro disputó el partido completo Gonzalo Pérez de Vargas con una notable actuación en la línea de solvencia y seguridad que lleva mostrando toda la temporada con el Barça, por lo que lo normal sería que este sábado sea el turno de otro crack como Rodrigo Corrales, recién renovado por el Veszprém hasta 2026.

Imanol Garciandia, elevándose frente a Montenegro | EFE

Tras lo bien que funcionó el 5-1 en defensa con Kauldi Odrizola de avanzado, a buen seguro el 'genio' Jordi Ribera aprovechará la teórica inferioridad chilena para seguir haciendo pruebas. Y tres cuartos de lo mismo el lunes contra Irán. Hay que ganar, pero ajustando las piezas de cara a la Ronda Principal.

Garciandia: “No podemos confiarnos”

El lateral derecho Imanol Garciandia no se fía del rival de esta noche. “Esto es un Mundial y aquí todos los equipos vienen a dejarse todo lo que tienen. Aunque no tenga el nombre de otras selecciones, Chile cuenta con jugadores peligrosos y lo mejor será no confiarse”, comentó el jugador del Pick Szeged.

“Tienen jugadores que han pasado por la Liga ASOBAL como los hermanos Salinas o los Feuchtmann, que saben mover bien el balón y que seguramente propongan ataques largos para buscar a los pivotes, por lo que habrá que tener paciencia en defensa”, añadió el guipuzcoano.