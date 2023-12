Una España fundida, fuera del Mundial y... a rezar por el Preolímpico

A imagen y semejanza de lo sucedido ante las Checas, España fue un juguete para Países Bajos y se despide del Mundial El billete para los Preolímpicos queda ahora en función de distintas variables que deberían cumplirse todas este lunes

España se dio otro batacazo este domingo frente a Países Bajos (29-21) y se despide del Mundial como cuarta de grupo a la espera de que una serie de combinaciones este lunes le den la posibilidad de disputar uno de los Preolímpicos para los Juegos de París. Depende entre otras cosas de que Montenegro se clasifique para cuartos de final.

FICHA TÉCNICA MUNDIAL FEMENINO PBA 29 ________________ 21 BAR ALINEACIONES PAÍSES BAJOS, 29 (13+16): Ten Holte (p.), Malestein (5, 2p), Housheer (2), Broch, Dulfer (2), Nusser (2), Van Wetering (2) -cinco inicial-, Duijndam (p.s.), Van der Heijden (3), Abbingh (2), Haggerty, Smits (1), Sprengers (6), Vollebregt, Van der Vliet (3) y Polman (1) ESPAÑA, 21 (9+12): Castellanos (p.), Etxeberria (1), Mireya González (5, 1p.), Alicia Fernández (2), Arcos (3), Sole López (3), Tchaptchet -cinco inicial-, Zoqbi (p.s.), Marta López, Carmen Campos, Arderius, Somaza, Lara González, So Delgado (5), Gassama y Paulina Pérez (2, 1p). ÁRBITROS Hansen Mads y Jesper Madsen (Dinamarca). Excluyeron dos minutos a la neerlandesa Yvette Broch (0:36 y 4:33) y Tamara Haggerty (53:04) y la española Mireya González (17:48) y Lysa Tchaptchet (40:22). MARCADOR CADA CINCO MINUTOS 2-2, 5-4, 7-5, 7-6, 10-7, 13-9 (descanso), 16-10, 19-12, 22-12, 25-15, 27-19 y 29-21 (final) INCIDENCIAS Partido correspondiente a la tercera y última jornada del Grupo IV de la Ronda Principal del Mundial femenino de balonmano disputado ante 1.314 espectadores en el Arena Nord (Frederikshavn, Dinamarca).

La derrota ante las checas por 30-22 dejó a las Guerreras en una situación realmente complicada y la victoria de Brasil este mismo domingo ante la República Checa dejó las cosas claras: España pasaría a cuartos como primera de grupo si ganaba, lo haría como segunda si empataba con el billete asegurado también para los Preolímpicos y estaría fuera del Mundial caso de derrota con el Preolímpico a la espera de que Montenegro se clasifique este lunes.

La actitud era innegociable y Lara González lideró un excelente trabajo defensivo que por desgracia no tuvo continuidad en la portería (solo cuatro paradas de Merche Castellanos) y con mayúsculas en el caso de un ataque que se estrelló una y otra vez contra la defensa neerlandesa, ya fuese en lanzamientos forzados, en pasivos y, sobre todo, en pérdidas. Si, los dos equipos desperdiciaron así 11 ataques, pero es que en el superávit recuperaciones-pérdidas está la clave del éxito del equipo.

Dejar en siete goles en los primeros 20 minutos a los Países Bajos con figuras como Angela Malenstein, Lois Abbingh o Estavana Polman es un éxito colectivo. El problema es que desde el 2-4 (min. 6:03) que firmó una excelente Paula Arcos que se hartó de recuperar bolas hasta el 6-4 pasaron casi siete minutos en un atisbo de lo que estaba por venir.

El apagón con un solo gol en más de 13 minutos dio alas a las neerlandesas coincidiendo con la irrupción de Abbingh y de Van der Heijdn (8-5, min. 19:58). De hecho, parecía que el partido se acababa cuando Zoe Sprengers amplió la desventaja hasta el 12-9 que se vio reducida en un gol en el intermedio. Sí, valía empatar, pero se estaba perdiendo por 13-9 y las sensaciones (sobre todo en ataque) no eran nada buenas.

Merche Castellanos, ante Zoe Sprengers | EFE

Peor no pudo regresar el conjunto español de los vestuarios, con un parcial de 2-0 que no fue de 4-0 por dos paradones de la recién incorporada Darly Zoqbi. Tanto, que Ambros Martín no dudó a la hora de parar el partido y pedir más a sus jugadores hecho un basilisco. 15-9. Más difícil todavía... casi imposible.

Fue un último intento antes de unos durísimos 25 minutos finales con unas cansadísimas Guerreras sin el carácter que las ha hecho mundialmente famosas y con un conjunto neerlandés que campaba a sus anchas en ataque creando superioridades que permitían a Zoe Sprengers encumbrarse con facilidad desde el extremo izquierdo.

Con todo perdido, lo único positivo fue la irrupción de la joven Danila So Delgado, una jugadora de 22 años que debe ser una de las lideresas del eterno relevo generaciones que parece más que nunca una obligación a la espera de ese milagro que pueda dar acceso a los Preolímpicos. 29-21. Muy triste.