La ambición de Petar Cikusa: "Quiero ganar el Mundial"

Petar Cikusa es uno de los nombres propios de la temporada tanto en clave azulgrana como internacional. Junto a su hermano mellizo Djordje (ahora cedido en Montpellier), el de Bordils sigue quemando etapas con una velocidad de crucero y con 19 años recién cumplido ya es un fijo en el Barça y en los Hispanos.

El catalán alterna con maestría las posiciones de lateral izquierdo y de central, aunque Carlos Ortega y ahora Jordi Ribera lo están situando más como director de orquesta. En defensa suele ser el jugador que deja su puesto a Miguel Sánchez-Migallón (y a Thiagus Petrus o a Jonathan Carlsbogard en el actual campeón de la Champions).

Horas antes de volar a Noruega de cara al debut mundialista de este jueves frente a Chile (18.00 horas), Petar Cikusa atendió a SPORT en Madrid en la sede del COE y se mostró tal y como es. Se lo toma todo con tanta filosofía que parece que le resbale la presión... aunque confesó que a veces sí le afecta.

¿Sabe la cara que puso Jordi Ribera cuando dijo que van a por el título mundial?

Pues no sé por qué, yo no he entendido nada (sonríe). En la selección juvenil y en la júnior siempre he dicho que no voy a un Mundial si no lo quiero ganar. Ahora estoy en un Mundial con la absoluta y es verdad que soy joven, pero yo quiero ganarlo. Da igual si juego mucho o no. Hay que ir día a día, pero yo lo quiero ganar y eso no es malo, ¿no?

¿Ese descaro viene un poco de su carácter balcánico?

Bueno, y de la rabia de que van ya muchos años sin ganar el oro. Desde 2013. Yo creo que los he visto todos, así que ahora quiero disfrutar de, al menos, una medalla con ellos.

Petar Cikusa, junto a Álex Dujshebaev / RFEBM / J. L. RECIO

¿Cómo vivió la preparación en Castellón?

Fue difícil porque, éramos 19 y no se sabía quién se iba a quedar fuera. Además, yo estaba entrenando bien, pero en los dos partidos primeros estuve muy flojete. Sin embargo, contra Noruega en el último partido estaba más tranquilo. Hablé antes con algunos de los más veteranos, estuve más calmado, jugué bien y demostré que uno puede tener un mal día.

Me dijo en Tokio que no se quería volver a quedar fuera de un gran campeonato...

Sí, y lo he cumplido. Desde niño tengo el sueño de estar con esta selección, con los Hispanos. Ahora lo más importante es disfrutar, seguir entrenando y demostrar en cada partido que puedo.

"Sí se me nota la presión, ¿eh? Cuando estoy nervioso no tiro"

Da la sensación de que no le afecta la presión. ¿Es cierto?

Sí se me nota, ¿eh? Cuando estoy nervioso no tiro... aunque ya llevo un año jugando con el primer equipo del Barça. La presión sigue y los nervios siguen, pero al final sé dónde estoy y sé la presión que va a haber. Lo más complicado es dejar todo eso fuera.

Petar Cikusa, seguido por Imanol Garciandia / RFEBM / J. L. RECIO

En el Barça ya viene jugando de central y en la selección también. ¿Es algo definitivo?

No sé, no sé. Depende de dónde esté, si en el Barça o en la selección, porque el juego es muy diferente.

¿Dónde se siente más cómodo, de lateral izquierdo o de central?

Yo estoy bien en las dos posiciones. Mi juego es sobre todo el uno contra uno y tirar para adentro. Y en las dos posiciones intento sacar eso.

"Estar aquí en la selección con mi hermano Djordje es un sueño hecho realidad"

¿Cómo será vivir un Mundial con su hermano Djordje?

Lo malo es que voy con él en la habitación (ríe). No, ya en serio... llevamos muchos años jugando juntos y también en la base de la selección española. por lo que poder estar aquí los dos juntos con los Hispanos es un sueño hecho realidad. El otro día llamamos a mi padre (elexjugador Zoran Cikusa) y está muy contento, igual que mi madre y mi hermana.

Igual su padre va con Croacia...

¡No, no! Ahora ya no. Ahora ya no, ahora ya no. Va con España a tope.

Petar Cikusa es un maestro del desborde / JAVI FERRÁNDIZ

¿Qué le pide Jordi Ribera diferente a Carlos Ortega?

Sobre todo me insiste en que esto no es lo mismo que jugar en un club, que aquí la competición es corta y hay que darlo todo cada día y ir partido a partido, porque no sabes nunca lo que puede pasar. Y que demuestre que estoy aquí por algo.

¿Qué objetivo personal se plantea?

Yo lo que quiero es jugar muy bien los minutos que tenga y ayudar al máximo al equipo. A nivel individual tampoco pienso demasiado. Los reconocimientos, si tienen que llegar algún día, ya llegarán. Yo sólo quiero que ganemos cada partido.

"He subido un par de kilos, pero sigue siendo muy difícil que con mi físico pueda defender contra estas selecciones"

¿Cómo va esa tarea de ir ganando peso?

He subido un par de kilos, pero sigue siendo muy difícil que con mi físico pueda defender contra estas selecciones. Eso sí, yo estoy dispuesto a hacer lo que me pidan donde me pongan.

¿No le da miedo el contacto?

Es que al final es mi forma de jugar y es lo que más me gusta. Llevo toda la vida fintando y metiéndola en el contra de uno.

Djordje Cikusa volverá al Barça en julio / RFEBM / J. L. RECIO

Una maldad. ¿Le preguntan mucho Ian Barrufet y Dani Fernández por el Barça?

(Sonríe). No, no. 'Barru' está cedido (en el Melsungen, líder de la Bundesliga) y Dani no, pero acaba contrato (con el Stuttgart). Son dos jugadores muy importantes para la selección y si vienen al Barça nos iría muy bien, porque son increíbles. Y ojalá que mi hermano Djordje (cedido en Montpellier) también esté dentro (los tres jugarán en el Barça la temporada que viene).

¿En qué tiene que mejorar más?

En no tener esa presión de si paso o tiro, o de que si fallo hemos perdido un balón, sobre todo en los momentos más complicados o en partidos importantes. Lo más difícil es estar tranquilo y no perder balones, que a veces me pasa por la juventud y por no tener mucha experiencia.

¿Se siente especialmente querido?

Sí, lo noto sobre todo en el Palau, porque me han visto jugar más veces. Aquí en la selección tengo que aprovechar mis oportunidades e ir ganándome ese cariño.