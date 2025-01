Alejandro Blanco despidió a los Hispanos en el COE ¡con sorpresa en la convocatoria!

Alejandro Blanco, presidente del Comité Olímpico Español (COE), ha despedido este lunes a la selección española masculina de balonmano en la sede del organismo en Madrid. También han asistido el seleccionador Jordi Ribera, los 18 jugadores que disputarán el Mundial y el presidente de la Federación Española, Paco Blázquez, a la sazón vicepresidente del COE.

Y hubo una noticia quizá esperada. El propio seleccionador Jordi Ribera confirmó la lesión muscular que sufrió el extremo derecho Kauldi Odriozola en el Torneo Internacional de España y, como Aleix Gómez sigue lesionado, su lugar lo ocupará el joven Carlos Álvarez. El del ABANCA Ademar ya ha debutado con los Hispanos en los partidos de clasificación para el Europeo posteriores a los Juegos y se incorporará este lunes a la concentración en Madrid.

El presidente de la RFEBM, Paco Blázquez, deseó suerte al equipo en el Mundial y puso en valor el trabajo del balonmano español a todos los niveles que deriva en la lucha por las medallas en cada competición sin solución de continuidad. Además, presentó los reconocimientos y las órdenes olímpicas que entregó en compañía de Alejandro Blanco.

Fueron premiados los medallistas de bronce en París 2024 (recibieron el premio los que aún no lo tenían), el emblemático colegiado retirado Ángel Sabroso (formó una pareja para la historia junto a Óscar Raluy) y un sinfín de autoridades, personalidades, representantes de esponsors y la jugadora más laureada del balonmano español, Verónica Cuadrado, quien ahora trabaja con las selecciones en la RFEB

Alejandro Blanco se felicitó por "los múltiples éxitos del balonmano español. He tenido la gran suerte de que he estado en todas las medallas olímpicas. He tenido ese gran honor, y también en momentos complicados. He compartido alegrías y llantos con vosotros. Ahora viene el Mundial. Sois los abanderados de una Federación que es líder en España. Jordi (Ribera) y su equipo técnico es el mejor del mundo. Siempre vais a por el oro. Después ya veremos lo que pasa. Con vosotros el deporte español alcanza la excelencia de las cosas bien hechas en todos los estamentos".

Jordi Ribera detalló el citado cambio de última hora (Carlos Álvarez por Kauldi Odriozola) y enfatizó el "buen trabajo que ha realizado el equipo en Castellón". "Los veteranos tratamos de explicar a los jóvenes lo que significa estar aquí para mantener las señas de identidad del equipo. Esta llamada 'Generación de Oro' viene pegando muy fuerte".

El genio azulgrana Petar Cikusa dio rienda suelta a su ambición. "Los jóvenes sabemos lo difícil que es estar aquí y estamos trabajando mucho. Los veteranos nos ayudan y entre todos queremos dar el máximo para intentar ganar el Mundial. ¡A muerte!", dijo ante la mirada de un Jordi Ribera que suele ser mucho más comedido.

Los Hispanos se concentraron en Castellón el 2 de enero y vienen de imponerse en el Torneo Internacional de España a Chile (34-26), Eslovaquia (34-30) y en la final a Noruega (33-31). El lesionado extremo derecho azulgrana Aleix Gómez tuvo que ser sustituido antes de la concentración por Ferran Solé (PSG) y el único descarte fue el lateral central Ferran Castillo (Fraikin Granollers).

Encuadrada en el grupo F del Mundial que coorganizarán Dinamarca, Noruega y Croacia, España jugará todos sus partidos en el Telenor Arena de Oslo (si pasa la primera fase), con capacidad para más de 15.000 espectadores. Se enfrentará el jueves 16 a Chile (18.00 h), el 18 a Japón (18.00 h) y el 20 a Suecia en el duelo clave sobre el papel (20.30 h). Los tres primeros pasan a la segunda fase, en teoría con Portugal, Noruega y Brasil como rivales (los dos primeros de ese segundo grupo pasarán a cuartos).

Jordi Ribera ha dado un nuevo paso en su tarea de rejuvenecer la selección con naturalidad con normalidad para restar dramatismo a un inevitable proceso que ha dejado por el camino en los últimos tres años y medio a Raúl Entrerríos, Viran Morros, Gedeón Guardiola, Joan Cañellas, Antonio García y parece que también a Jorge Maqueda.

Además de los citados, el Barça estará representado por el meta Gonzalo Pérez de Vargas, capitán de los Hispanos que en junio cerrará una brillantísima etapa azulgrana para enrolarse en el Kiel alemán. También repite presencia el pivote Javi Rodríguez, cada vez más importante pese a su juventud.