Dónde ver por TV el Mundial 2023 femenino en España

España debuta el próximo 21 de julio frente a Costa Rica (9.30 horas) Te contamos en qué canal podrás seguir a la selección durante el Mundial

El Mundial Femenino 2023, que se disputará en Australia y Nueva Zelanda, arranca el próximo 20 de julio y se disputará hasta el 20 de agosto, día en que se disputará la final.

España adquirió, finalmente, los derechos televisivos para emitir el torneo mundialista y el evento se podrá seguir en directo a través de Televisión Española (TVE) y RTVE Play.

La corporación transmitirá los 25 principales partidos del torneo, uno por día de competición, incluyendo todos los encuentros que dispute la selección española, el partido inaugural, las semifinales y la final.

Los primeros encuentros que jugará España serán en Nueva Zelanda; el 21 de julio en Wellington, contra Costa Rica; el 26 de julio en Auckland, contra Zambia; y el 31 de julio, de nuevo en Wellington, contra Japón.

CALENDARIO DEL MUNDIAL FEMENINO

20 de julio. Partido inaugural (Nueva Zelanda-Noruega a las 09:00 (CET))

21, 26 y 31 de julio. Partidos de España en fase de grupos (vs Costa Rica a las 09:30 (CET), vs Zambia a las 9:30 (CET) y vs Japón a las 9:00 (CET))

5 de agosto. Empiezan los octavos de final

11 de agosto. Empiezan los cuartos de final

15 de agosto. Primera semifinal (a las 10:00 horas (CET))

16 de agosto. Segunda semifinal (a las 12:00 (CET))

20 de agosto. Final (a las 12:00 (CET))

GRUPOS DEL MUNDIAL FEMENINO 2023

GRUPO A: Nueva Zelanda, Noruega, Filipinas y Suiza

GRUPO B: Australia, República de Irlanda, Nigeria y Canadá

GRUPO C: España, Costa Rica, Zambia y Japón

GRUPO D: Inglaterra, Haití, Dinamarca y PR China

GRUPO E: Estados Unidos, Vietnam, Países Bajos y Portugal

GRUPO F: Francia, Jamaica, Brasil y Panamá

GRUPO G: Suecia, Sudáfrica, Italia y Argentina

GRUPO H: Alemania, Marruecos, Colombia y República de Corea