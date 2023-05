Rubiales no cierra la puerta del Mundial a 'Las 15'

El presidente de la RFEF manifestó que dependerá de Jorge Vilda si las convoca o no "Si ahora comunican que están en condiciones, decidirá el seleccionador", dijo Rubiales

Luis Rubiales no quiso echar más leña al fuego. De hecho, el presidente de la RFEF se mostró dialogante y reconoció que no hay ninguna decisión tomada en firme respeto a las quince futbolistas que alegaron no estar en condiciones de defender la camiseta de la selección española.

En unas declaraciones en 'Movistar', el máximo mandatario federativo reconoció que la postura del organismo que él preside "no ha cambiado" a lo largo de estos meses. Y admitió que la última palabra para la lista de convocados del Mundial que se disputará este verano en Australia y Nueva Zelanda la tendrá el seleccionador nacional Jorge Vilda.

"Las que comunicaron que no estaban en condiciones de venir, si ahora comunican que están en condiciones, pues decidirá el seleccionador", argumentó Luis Rubiales.

En las últimas semanas parece que las distancias entre ambos bandos se han ido acortando y no sería de extrañar que se firme un armisticio antes de la cita oceánica. Quince futbolistas se negaron a acudir a la llamada de Jorge Vilda después de la pasada Eurocopa. Las jugadoras que se declararon en 'rebeldía' fueron: Ainhoa Moraza (Atlético de Madrid), Patri Guijarro (FC Barcelona), Sandra Paños (FC Barcelona), Amaiur Sarriegi (Real Sociedad), Leila Ouahabi (Manchester City), Lucía García (Manchester United), Mapi León (FC Barcelona), Ona Batlle (Manchester United), Laia Aleixandri (Manchester City), Claudia Pina (FC Barcelona), Aitana Bomnatí (FC Barcelona), Mariona Caldentey (FC Barcelona), Lola Gallardo (Atlético de Madrid), Nerea Eizaguirre (Real Sociedad) y Andrea Pereira (Club América).