Dudas en España y reacciones en Francia y Canadá antes del Mundial

Las federaciones canadiense y francesa han respondido a las protestas de las jugadoras y han actuado en consecuencia En la selección española las posturas siguen alejadas y se está tratando el conflicto de manera interna

Queda solo un parón internacional -en abril- antes del Mundial que se disputará este verano en Australia y Nueva Zelanda y hay más incógnitas que nunca sobre quiénes participarán en el torneo.

Mientras que Inglaterra sigue dando pasos de gigante hacia la equidad -el gobierno anunció el miércoles una inversión sin precedentes de 600 millones de libras en el deporte escolar para garantizar que todas las niñas tengan igual acceso a los deportes-, España podría acudir al Mundial sin sus mejores jugadoras como Alexia Putellas, Aitana Bonmatí, Mapi León, Irene Paredes, Mariona Caldentey, Patri Guijarro, Claudia Pina, Ona Batlle o Nerea Eizagirre, entre otras.

Alexia: "No somos rebeldes"

"No somos rebeldes, no creo que haya que poner adjetivos de este tipo. Es un problema entre las jugadoras y la Federación. Se han filtrado conversaciones privadas y esta situación no beneficia a nadie", explicaba Alexia Putellas en una entrevista con beIN Sports France.

"Queremos que las jugadoras puedan centrarse al 100% en rendir. Es agotador tener que estar reclamando mejoras constantemente. Los líderes deberían mejorar nuestras condiciones sin tener que pedirlo todo el tiempo", añadía.

Posturas alejadas

La capitana del FC Barcelona, así como muchas de sus compañeras, ha dejado claro en varias ocasiones que es una cuestión que se está "tratando internamente". Mientras que futbolistas como Mapi León o Nerea Eizagirre, entre otras, mantienen su postura de no volver con la selección si no hay cambios, Rubiales y Vilda son inamovibles con su discurso: quieren "jugadoras comprometidas".

Nuria Rábano, en declaraciones para El Correo Gallego, también mostró su malestar por el episodio de las medallas en la final de la Supercopa de España: "La verdad es que en el momento nos hizo algo de gracia, con ironía. Pero creo que tal y como están las cosas ahora, igual fue mejor que no hubieran bajado. Nosotras seguimos con nuestra celebración y a lo nuestro, acabábamos de ganar una Copa y tampoco sería justo que por culpa de ello nosotras estuviéramos de mala hostia".

Reacción de Canadá y Francia

Sin embargo, las protestas de las selecciones de Canadá -por el financiamiento del fútbol femenino- y Francia -con la seleccionadora cuestionada- han tenido consecuencias. El presidente de la Federación canadiense, Nick Bontis, renunció al cargo tras más de dos años de legado y su lugar fue ocupado por Charmaine Crooks, la primera mujer al frente de la entidad. Con ella, las futbolistas llegaron a un principio de acuerdo para la financiación del fútbol femenino.

En Francia, tras las renuncias de Wendie Renard, Katoto o Diani, entre otras, y a pesar de que la seleccionadora Corinne Diacre rehusó dimitir alagando que estaba siendo "víctima de una campaña de desprestigio", la Federación ha decidido destituirla finalmente.

Han llegado finalmente cambios en el año del Mundial. Cambios necesarios para seguir avanzando. Sin embargo, en España siguen las dudas. Veremos qué pasa en los próximos meses.