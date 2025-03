Seis grandes estrellas y dos revelaciones para el Mundial de Nanjing

La madrugada del viernes (hora española) empezarán los Mundiales de Atletismo bajo techo de Nanjing, una cita que se arrastra desde que fuese suspendida por la pandemia de Covid en 2020 y que se desarrollará en el 'Cubo' de esta ciudad china hasta el domingo en tres jornadas con doble sesión.

España se presenta con 13 atletas y con Ana Peleteiro como gran referente. La gallega viene de ganar el oro en el Europeo en pista cubierta de Apeldoorn y es una de las estrellas de los Campeonatos junto a Armand Duplantis, Jakob Ingebrigtsen, Grant Holloway, Yaroslava Mahuchikh y Gudaf Tsegay... Casi nada al aparato.

Seis estrellas

Armand Duplantis

El sueco es un animal competitivo que no entiende de picos de forma. Con tan solo 25 años, el pertiguista nacido en Estados Unidos acumula ya dos oros olímpicos, dos títulos mundiales y tres europeos al aire libre, uno continental bajo techo y dos universales en pista cubierta que quiere convertir también en tres. Además, llega con ganas tras renunciar al Europeo de Apeldoorn.

Armand Duplantis, un pertiguista de otro planeta / EFE

El tópico de que un deportista es su único rival resume a la perfección la situación en una pértiga que domina el escandinavo con puño de hierro desde que relevó al galo Renaud Lavillenie (estará en Nanjing y ha saltado este año 5,91) y en la que se muestra muy superior a sus rivales pese a la pujanza del griego Emmanuil Karalis, nacido un mes antes que el rey de la especialidad.

Duplantis fue una de las estrellas de los Juegos de París con su segundo cetro olímpico y un espectacular salto sobre 6,25 para batir su noveno récord mundial y provocar el delirio de un repleto Stade de France. Esa marca ya es vieja para 'Mondo', quien saltó 6,26 a finales de agosto de 2024 en la Diamond League en Silesia (Polonia) y saltó 6,27 el 28 de febrero en Clermont-Ferrand (Francia).

Grant Holloway

Si afirmamos que Grant Holloway es el atleta más regular de los últimos 10 años, nadie podría refutarlo. El 16 de marzo de 2014, el estadounidense nacido hace 27 años en Chesapeake (Virginia) perdió por última vez una carrera de vallas a manos de Isaiah Moore cuando este hijo de un 'Marine' retirado era aún un estudiante de segundo grado en la Universidad de Florida.

Holloway es un espectáculo en sí mismo / EFE

El pasado domingo cumplió su undécimo año de imbatibilidad en una prueba tan imprevisible como los 60 metros vallas en la que cualquier error puede provocar una caída o un desequilibrio que suele resultar fatal. Sin embargo, el dos veces campeón mundial bajo techo, tres veces al aire libre y oro en París en 110 vallas no entiende de días malos y se le ve siempre feliz. Su última gran derrota al aire libre data de los Juegos de Tokio en 2021 cuando no pudo con el jamaicano Hansle Parchment.

Holloway ha corrido este año en 7.36 (a nueve centésimas de su récord mundial) y su gran rival será el polaco Jakub Szymanski (7.39) sin olvidar a los también estadounidenses Cameron Murray (7.41) y Cordell Tinch (7.43) o al galo Wilhem Belocian (7.44). Se echará en falta a Asier Martínez, a Abel Jordán y al valenciano Quique Llopis, lesionado en el calentamiento de la final del Europeo.

Jakob Ingebrigtsen

La historia de los Ingebrigtsen recuerda a las hermanas Williams (Serena y Venus), con un padre obsesionado en convertir a sus hijos en mitos. Jakob está muy por delante de Filip (campeón europeo en 1.500 en 2016, oro continental de cross en 2018 y bronce en 1.500 en el Mundial de Londres'17) y de Henrik (oro, dos platas y un bronce europeos al aire libre y una plata y dos bronces indoor).

Ingebrigtsen volvió a reinar en el Europeo / EFE

El bicampeón olímpico (1.500 en Tokio y 5.000 en París) acaba de coronarse campeón europeo bajo techo de 1.500 y 3.000 metros para hacer realidad su tercer 'doblete' (los mismos que al aire libre en 1.500 y en 5.000) y llega a Nanjing dispuesto a luchar por su primer oro universal en pista cubierta tras ser plata en 1.500 hace tres años en Belgrado, donde no pudo con el etíope Samuel Tefera.

Jakob Ingebrigtsen viene de batir de un tirón los récords mundiales de 1.500 y de la milla, por lo que llega a tope antes de pensar en el Mundial de Japón. En el 'milqui' se medirá al británico Gourley, al luso Nader (compartieron podio en Apeldoorn), a Tefera y a los españoles Adri Ben y Mariano García. En 3.000, al británico Mills (plata en el Europeo) y al trío etíope que lidera Mehary (18 años).

Yaroslava Mahuchikh

La croata Blanca Vlasic (hermana del futbolista Nikola Vlasic) superó en más de 100 ocasiones veces los dos metros y asaltó decenas de veces el récord mundial de altura de la búlgara Kostadinova (2,09 desde 1987), pero a la tetracampeona mundial y oro europeo en Barcelona le faltaron ese hito y el oro olímpico (plata en Pekín'08 y bronce en Río'12 con victoria de Ruth Beitia).

Da gusto ver saltar a Mahuchikh / EFE

En cambio, Mahuchikh sacudió el atletismo el 7 de junio de 2024 al franquear 2,10 metros en la Diamond. Lo logró en el estadio de Charlety en París, en la misma ciudad en la que a unos kilómetros se proclamó en verano oro olímpico en Saint Dennis. Hablar de las rivales de la saltadora de Dnipropetrovsk parece una osadía, pero la citada Vlasic apuntaba a dos oros olímpicos y no ganó ninguno.

Su única oponente en los últimos tiempos habría sido la rusa Mariya Lasitskene, pero el político Sebastián Coe lo ha impedido. Es la única que ha pasado de los dos metros este año (2,01 en Apeldoorn) y de lejos deberá estar atenta a la australiana Eleanor Patterson con su eterna sonrisa (1,99) y a su sucesora, la croata Angelina Topic con 19 años y 1,96 (hija del emblemático Dragutin Topic).

Gudaf Tsegay

La etíope es una de las mejores mediofondistas de los últimos 10 años, con una capacidad extraordinaria para correr los 1.500 metros por encima de cuatro minutos e incluso de 3:55. Además, no entiende de temporadas de transición y este año ya ha parado el crono en pista cubierta en 3:53.93, muy cerca de su mejor marca personal (3:53.09), que también es el vigente récord mundial.

Gudaf Tsegay será la favorita en el 1.500 / EFE

Si está a su nivel, sumará otro oro a un palmarés que ya contempla sendos oros en 5.000 en el Mundial de Eugene'22, en 10.000 en 2023 en el de Budapest y en 1.500 en el Mundial Indoor de Belgrado'22, además de una plata en Glasgow'24 (3.000) y un bronce en Portland'16. Al aire libre fue plata y bronce universal en 1.500. Bronce en 5.000 en los Juegos de Tokio, la de Bora tiene el citado récord mundial del 'milqui' bajo techo (3:53.09) y el de 5.000 al aire libre al borde de bajar de la barrera de los 14 minutos (14:00.21).

Tratarán de impedirlo sus compatriotas Diribe Welteji (3:58.89 en 2025 y 3:55.47 como récord personal) y Worknesh Mesele (4:02.19), la keniana Susan Ejore (4:02.11) y dos atletas de habla inglesa, la estadounidense Heather McLean (3:59.60) y la británica Georgia Hunter-Bell (4:00.63). Ojo al regreso de la irlandesa Sophie O'Sullivan (hija de la mítica Sonia O'Sullivan).

Ana Peleteiro

La gallega se cuela con todos los honores entre las grandes estrellas del Mundial bajo techo en una temporada en la que luchará en septiembre en Tokio por la única medalla que falta en su magnífico palmarés: la de los Mundiales al aire libre. En total, son ocho grandes medallas tras el oro del pasado Europeo bajo techo más el oro en 2012 en el Mundial Junior de Barcelona.

Ana Peleteiro, con su oro en el Europeo de Apeldoorn / EFE

Peleteiro volvió a sonreír tras un 2024 que empezó a lo grande con un bronce en el Mundial Indoor de Glasgow y un oro en el Europeo de Roma con 14,85 (a dos centímetros de su récord nacional), pero que no tuvo continuidad en París con una sexta plaza cuando aspiraba a más. "No conozco a ningún deportista que lo haga siempre bien, que no falle nunca", decía a SPORT a principios de mes.

La española dejó el grupo de Iván Pedroso en Guadalajara para volver a su Ribeira natal y ponerse a las órdenes de su marido, el excampeón europeo Benjamin Compaoré. La rodilla le complicó la pista cubierta, pero su valentía y el veteranísimo Pedro Guillén la llevaron al oro en Apeldoorn. Con 14,39, es la tercera del año tras las cubanas Pérez Hernández (14,62) y Liadagmis Povea (14,57).

Dos posibles revelaciones

Lachlan Kennedy

Desde la primera edición en 1985, tan solo dos atletas blancos han sido oro en 60 lisos, una prueba en la que afroamericanos y británicos han impuesto su ley. Los dos únicos capaces de desafiar esta superioridad fueron el griego Harlambros Papadias en París'97 y el británico Richard Kilty en Sopot'14. Pues bien, un joven de 21 años llega a Nanjing dispuesto a ser el tercero.

Lachlan Kennedy, una nueva figura de la velocidad / INSTAGRAM

En una cita que echará de menos a los Chris Coleman (sobre todo), Noah Lyles, Oblique Seville y compañía, el australiano Lachlan Kennedy (21 años) lidera 2025 con unos espectaculares 6.43 (récord de Oceanía), seguido del campeón europeo británico Jeremiah Azu (6.49). Eso sí, ojo con el estadounidense Ronnie Baker (6.50), ya que su marca personal es la mejor de los inscritos (6.40).

Su único éxito es una plata en 100 metros en los Juegos del Pacífico de 2023 en Honiara. Por cierto, que el 1 de marzo rebajó su récord personal en el hectómetro hasta dejarlo en 10.03 y ya es el cuarto australiano de siempre tras Patrick Johnson (9.93), Rohan Browning (10.01) y el mediático Matt Shirvington (10.03), bronce en el Mundial de Edmonton'01 con el cuarteto 'aussie' de 4x100.

Saga Vanninen

La eclosión de la 'combinera' finlandesa de 21 años recuerda aún más la el sufrimiento de la catalana María Vicente (23 años) en la recta final antes de su vuelta tras su segunda lesión grave. La de Tampere está entrenada por el mejor decatleta báltico de la historia (el estonio oro olímpico Erki Nool) y se acaba de proclamar campeona de Europa de pentatlón por primera vez en su carrera.

Saga Vanninen, una 'combinera' prodigiosa / EFE

Vanninen da que hablar desde que logró dos títulos mundiales sub'20 en heptatlón (2021 y 2022) y reinó en el Europeo sub'23 en 2023. Eso sí, pocos esperaban que se optase ya a ser la mejor pentatleta del planeta después de que el año pasado asomase la 'patita' con su plata en el Mundial de Glasgow con récord nacional (4.677 puntos), por detrás tan solo de la belga Noor Vidts (4.773).

En Apeldoorn volvió a batir su plusmarca finlandesa hasta dejarla en 4.922 (nuevo récord de Europa sub'23) con 8.19 en 60 vallas, 1,81 en altura, unos brillantes 15,56 en peso, 6,52 en longitud y otra exhibición en el 800 (2:12.20). ¿Sus rivales? La irlandesa Kate O'Connor (plata en el Europeo con 4.781 puntos y la polaca Paulina Ligarska (4.615), pero las dos están lejos de la finesa.