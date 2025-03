Esther Guerrero: "No cambiaría tantos años ahí arriba por una sola medalla"

Esther Guerrero lleva más de 10 años en la elite del atletismo, primero en los 800 metros y desde 2019 en los 1.500, prueba en la que será la única representante española en los Mundiales bajo techo de Nanjing (China) que se disputarán en formato de tres dobles jornadas desde el viernes hasta el domingo.

La de Banyoles viene de ser quinta en el Europeo en pista cubierta de Apeldoorn y el año pasado fue cuarta al aire libre en Roma, dos nuevas citas en las que rozó una medalla internacional en pista que se le sigue resistiendo. Eso sí, tiene un oro en el relevo mixto de los Europeos de Cross de 2019 en Tilburg (Países Bajos).

La mediofondista catalana conversó telefónicamente con SPORT a poco más de un día de las semifinales de 1.500 metros del viernes en las que tendrá el arduo objetivo de clasificarse para la final. A sus 35 años, Guerrero sigue yendo partido a partido como el 'Cholo' Simeone... pero no descarta llegar a los Juegos de Los Ángeles.

¿Cómo lleva el jet lag?

Pues bien. Hemos venido casi una semana antes de la competición. El primer día dormimos muy poco y ahora vamos mejor, pero todavía hay tiempo antes de empezar.

"Lo que más me cuesta es irme a la cama a las 11 de la noche, porque en España eso es casi mediodía"

¿Aguantó el día de la llegada sin dormir hasta por la noche?

Sí, aguantamos todos. El equipo médico que nos hizo un planning sobre cómo combatir el jet lag. Dormimos lo que pudimos en el avión, aguantamos hasta tarde y esa primera noche sí dormimos muy bien. Estuve en Tokio hace tres años, pero fuimos mucho antes por el Covid. No me está siendo muy difícil. Lo que más me cuesta es irme a la cama a las 11 de la noche, porque en España eso es casi mediodía.

¿Cómo han ido los días posteriores al Europeo?

He priorizado descansar mucho. La pista cubierta es tan corta como densa y llevo muchos viajes y muchas competiciones encima. Hice bastante carga antes y después del Campeonato de España y en dos semanas no se pierde la forma. Había estrés mental por las grandes competiciones, que no se tiene en cuenta pero desgasta muchísimo. Es más mantenerme tranquila y focalizada en la competición. Y sobre todo, estar otra vez en modo competición y deseando competir, que después de un gran campeonato cuesta un poco más.

Esther Guerrero, en el reciente Europeo de Apeldoorn / RFEA

Dos campeonatos en dos semanas. Eso no ha pasado nunca...

Es que este Mundial se arrastra desde 2020. Por eso atletas que compitieron bien en el Europeo o hasta fueron campeones han renunciado para preparar el aire libre, también por ese factor emocional. Hay que estar preparados al máximo e intentar que eso no te afecte. Al final estamos en un Mundial, que es un gran objetivo.

"Llevo mucho tiempo luchando por las medallas"

Viene de ser campeona de España y quinta otra vez en el Europeo, otra vez estando ahí...

En el Europeo quería algo más. La valoración de la pista cubierta es positiva, porque después de París me costó mucho arrancar. 2024 fue un año de mucha emoción con los Juegos, el Europeo al aire libre, el Mundial Indoor... ¡y yo fui a todo! Por eso la resaca fue grande.

Cuarta, quinta, sexta... ¿sigue soñando con una medalla?

Llevo mucho tiempo luchando por ellas, pero las nuevas generaciones vienen muy fuertes. En Apeldoorn mi objetivo era estar lo más cerca posible de una medalla y mi valoración es muy positiva, porque tenía opciones, me vi competitiva, disfruté muchísimo de la adrenalina de la competición y salí con un sabor agridulce, porque no supe llevar la carrera a mi territorio. Fue muy lenta, iba muy encerrada y podía hacer pocos movimientos. Luché lo que pude y fui competitiva. Me habría gustado otra cosa, pero mi sensación es que vuelvo a estar ahí.

Esther Guerrero luchará por pasar a la final / RFEA

¿Le sigue pudiendo a veces más el corazón y las ganas de tirar o ya se sabe frenar más?

En los últimos campeonatos me he frenado y antes no lo hacía. En Apeldoorn mi objetivo era tener paciencia, dejar que otras llevasen el ritmo y así lo hice. Fui detrás y cambiaron a un ritmo que al que no pude reaccionar. Después de Tokio he cambiado un poco mi forma de correr. Analizo más a las rivales, me intento adaptar a la carrera y bueno, fui cuarta en Roma, cuarta en Estambul, quinta en el otro Europeo... Verme arriba peleando con ellas me llena muchísimo y aunque no haya tenido la recompensa de esta medalla, soy una privilegiada.

"Voy a pelear el pase a la final. Estoy en forma y creo que puedo tener opciones"

A veces nos obsesionamos por las medallas y se olvidan trayectorias como la suya...

Quizá se le olvide a la prensa, pero a mí no. No cambiaría una medalla en una competición por tantos años ahí arriba peleando. Eso seguro, porque llevo muchas cosas en la mochila y muchos recuerdos que me hacen ser quien soy. Claro que me habría gustado ganarla en algún momento, pero ni me entristece ni me quita el sueño.

¿Es real el objetivo de pasar a la final con un formato tan duro (las tres primeras de cada semifinal)?

En Glasgow eran doce y estuve en la final. Aquí pasarán nueve, igual que en el Europeo. Con mi nivel, el pasar de doce a nueve me recorta muchísimo las opciones, pero estoy en forma, me siento competitiva y creo que puedo pelearlo en la semifinal. Sobre todo porque tengo experiencia para moverme y estar lo más cerca posible de esa final. Me da igual el tipo de carrera. Si es rápida, genial, porque este invierno no he podido demostrar el tiempo que valgo, y si es táctica, pues a defenderme y a correr lo mejor que pueda.

Esther Guerrero ganó otro título nacional en Gallur / RFEA

¿Está para una carrera en 4:04 en torno a su marca personal?

Yo creo que sí, pero se tiene que dar la opción y la carrera para conseguirlo.

"Es muy diferente vivir un campeonato sin Marta Pérez"

¿Echa mucho de menos a Marta Pérez en esta pista cubierta?

¡Claro! Es muy importante tener rivales de nivel, pero más de menos como persona. Llevo siete años compartiendo campeonatos con ella y además de ser mi rival, es mi compañera de habitación y es muy diferente sin ella. Seguro que Marta lo está pasando peor por no poder estar.

El otro día tuvo palabras muy bonitas hacia usted en Teledeporte. ¿Ese reconocimiento general hacia usted es como otra medalla?

Sí, claro. Lo que hacemos en la pista va mucho más allá. Somos el reflejo de un trabajo diario y de una vida dedicada a esto. El estar tanto tiempo arriba las dos y compartir y disfrutar tanto juntas hace que los aficionados nos lo puedan reconocer más. Con Marta coincidimos en muchas cosas a nivel de gustos, de constancia, de trabajo y eso también nos une más.

Esther Guerrero y Marta Pérez, tan rivales como amigas / RFEA

¿Cómo se tomará la temporada hasta el Mundial de Tokio, que es en septiembre?

A mí me apetece que sea larga, porque venimos de un año de mucho estrés. Acabamos la pista cubierta, en junio estaba el Europeo de Roma y en agosto había que estar a tope otra vez en París. Yo quiero estar en todas las competiciones y me vendrá bien que sea en septiembre. Llevamos dos meses de muchos viajes, de intensidad, de estrés emocional y ahora me apetece volver a casa, estar tranquila, entrenar mucho y cargar pilas para el verano. Eso me permitirá entrenar con calma y no tener que irme de concentración enseguida. Creo que podré reconstruirme con calma, sin parar mucho pero cambiando un poco el chip mental.

"Yo voy a seguir mientras me vea competitiva y me sienta motivada"

Tiene 35 años. ¿Cómo se ven los Juegos de Los Ángeles?

Pues yo siempre decía que hasta París, pero llega la pista cubierta y me apetecía el Europeo, ahora el Mundial... Cuando acabe la pista cubierta ya estoy pensando en el aire libre. Al final será temporada a temporada. Los Juegos están allí y yo voy a seguir mientras me vea competitiva y me sienta motivada.

Decía Chuso García Bragado que seguiría mientras siguiese motivado y no le ganasen...

¡Es que es eso! Tengo que seguir disfrutándolo, poner todo en una balanza y ver que me sigue dando más de lo que me quita. Estoy disfrutando y, sobre todo después de la lesión, valoro mucho el poder entrenar, competir, sentirme bien y... ya veremos, sin ponerme fecha. Partido a partido.