Canales baña en bronce un gran Mundial español e Ingebrigtsen es el 'rey'

España cierra a lo grande el Mundial de Atletismo bajo techo de Nanjing'25 con el bronce matinal (madrugada) de Fátima Diame en salto de longitud con 6,72 y el magistral del hispanohondureño Elvin Josué Canales en 800 en un domingo marcado por la victoria del noruego Jakob Ingebritsen en 1.500 en su primer 'doblete' universal que suma a los tres que tiene a nivel europeo tanto al aire libre como en pista cubierta.

El discípulo de Carles Castillejo fue la única de las cuatro opciones españoles que cuajó, ya que Adri Ben fue sexto, Mariano García octavo y Esther Guerrero novena en las finales de 1.500 metros con el italiano Leo Fabbri (peso) y el griego Miltiadis Tentoglou (longitud) como grandes derrotados de la jornada. Estados Unidos ha arrasado en el medallero con siete oros, cuatro platas y cinco bronces, mientras que España acaba 26ª con tres bronces, pero undécima en la tabla de posiciones con 24 puntos.

Antes de analizar la jornada, recordar que la selección española no lograba tres medallas desde hacía seis ediciones (tres platas en Doha'10 y una plata y un bronce en Moscú'06 cuando Rusia era un país 'amigo' para todos). Eso sí, Birmingham'03 sigue brillando como el mejor de la historia para la 'Roja' con el oro de Manolo Martínez en peso, cuatro platas y un bronce.

Enorme Canales

"Tranquilo, que va a ir bien. Estoy fuerte, no va a salir mal, ya verás", explicaba con una sonrisa pícara Elvin Josué Canales a SPORT en la previa del Europeo de Apeldoorn. Allí no le terminaron de salir las cosas y no logró acceder a la final, pero en Nanjing'25 ha actuado como un veterano para colgarse el bronce en 800.

En esa rápida maduración está jugando un papel clave su entrenador, el emblemático exfondista y exmaratoniano catalán Carles Castillejo. Todo ha sido muy rápido y el atleta nacido en Distrito Central (Honduras) no disputó el Europeo de Roma al no tener el tránsfer internacional. Quizá un poco tarde, la RFEA se movió con decisión y pudo debutar en París.

Canales, en el podio con el campeón Hoey y con Crestan (plata) / RFEA - SPORTMEDIA

En su tercera gran competición, Canales maniobró con inteligencia mientras la 'bala' estadounidense Josh Hoey marcaba un ritmo infernal. El atleta afincado en Catalunya desde los cuatro años avanzó a la tercera plaza en la última vuelta y se abrió para defenderla con uñas y dientes (1:45.03) tras Hoey (1:44.77) y el belga Eliott Crestan (1:44.81).

El catalán de adopción se volvió loco. Él es el único que sabe lo mucho que ha trabajado y todo lo que ha sacrificado para triunfar en un invierno en el que batió el récord nacional de Mariano García hasta dejarlo en 1:44.65. De hecho, en la final corrió por debajo del registro del murciano (1:45.12) para lograr la segunda mejor marca española de siempre.

Ingebrigtsen y... dos plazas de finalistas

La historia de amor y de decepciones a escala universal de Jakob Ingebrigtsen en su querido 1.500 ha quedado en parte saldada con su primera gran victoria universal desde los Juegos de Tokio'21 (fue plata en el Mundial bajo techo de Belgrado, al aire libre en Eugene y en Budapest, y quedó fuera del podio en los Juegos de París).

Jakob Ingebrigtsen, un atleta descomunal / AP

Con 24 años, el noruego ya tiene su primer 'doblete' universal (1.500 y 3.000) que suma a los seis en Europeos (tres en 1.500 y 3.000 bajo techo; tres en 1.500 y 5.000 al aire libre). Lo próximo será repetirlo en septiembre en Tokio. Este domingo corrió un poco diferente para asegurarse el triunfo con 3:38.79, seguido por el británico Neil Gourley (3:39.07) y por el estadounidense Luke Houser (3:39.17).

En cuanto a los españoles, Mariano García y Adri Ben se movieron bien hasta el último tercio de la prueba, donde acusaron que son dos ochocentistas en su segundo 'milqui' al máximo nivel en 48 horas. El excampeón mundial murciano (de 800) estaba bien situado tras Ingebrigtsen en el 800, pero acabó cayendo a la octava posición con 3:41.83. El gallego fue de menos a más y terminó sexto con 3:39.96, a menos de un segundo del bronce y 28 centésimas del luso Isaac Nader, cuarto con 3:39.58.

En el 1.500 femenino, la catalana Esther Guerrero peleó hasta el último metro por una posición de finalista que le arrebató la lusa Salomé Afonso por nueve centésimas (4:07.67 y 4:07.76). Por delante, la etíope Gudaf Tsegay impuso un ritmo criminal por debajo de su récord mundial y acabó ganando con 3:54.86, un registro por debajo del cual tan solo ha corrido ella en el pasado. Su compatriota Diribe Welteji fue plata con 3:59.30 y la británica Hunter Bell se desquitó de su cuarta plaza en el Europeo con un bronce (3:59.84).

Furlani, estelar

El otro gran protagonista del domingo fue el italiano Mattia Furlani, un niño prodigio de tan solo 20 años que se convirtió en campeón mundial en longitud con 8,30 metros en una igualadísima final en la que tan solo aventajó en un centímetro al jamaicano Wayne Pinnock y en dos al australiano Liam Adcock. Lejos de su mejor forma, el multicampeón griego Miltiadis Tentoglou tuvo que conformarse con la quinta posición (8,14).

En el heptatlón todo parecía muy claro a favor del campeón europeo Sander Skotheim, pero la excelente pértiga de Johannes Erm (5,20) añadió algo de interés al 1.000. Lo intentó todo elestonio, pero no pudo evitar la victoria del noruego con 6.475 puntos tras un gran concurso pese a quedarse a casi 100 de los 6.558 que logró hace dos semanas en Apeldoorn. Erm fue segundo con 6.437 (récord de Estonia) y el alemán Till Steinforth repitió el bronce del Europeo con 6.275.

Mattia Furlani logró su primer gran oro absoluto / AP

Hubo sorpresa en una rapidísima final femenina de 800, con victoria de la más inteligente en carrera, la sudafricana Prudence Sekgodiso (1:58.40), seguida por la etíope Nigist Getachew (1:59.63) y por la lusa Patrícia Silva, hija del mítico Rui Silva (1:59.80, récord nacional). En 60 vallas, la salida de la 'recordwoman' mundial bahameña Devynne Charlton le dio el oro (7.72), la campeona europea suiza Ditjaji Kambundji fue plata (7.73) y la jamaicana Ackera Nugent se llevó el bronce por tres milésimas (7.74).

Leo Fabbri volvió a vivir una decepción en peso tras quedar fuera del podio en los Juegos de París y no clasificarse para la final en el Europeo. El italiano tuvo que conformarse copn la cuarta plaza con 21,26, mientras el neozelandés Tom Walsh reinaba por tercera vez con 21,65, seguido por el 'Equipo B' de Estados Unidos sin Ryan Crouser y Joe Kovacs. Roger Steen escaló hasta la plata con los 21,2 de su último lanzamiento y relegó al bronce a su compatriota Adrian Piperi (21,48).

No hubo historia en los relevos 4x400, con Estados Unidos como doble ganador. Con los tres medallistas de la prueba individual y cerrando con el campeón Chris Bailey, los norteamericanos no tuvieron rival (3:03.13), seguidos por Jamaica (3:05.05) y por Hungría con Attila Molnar en la última posta (3:06.03, récord nacional). En féminas, otra clara victoria estadounidense con 3:27.45, plata para Polonia (3:32.05) y bronce para Australia para completar su extraordinario Mundial (3:32.65).