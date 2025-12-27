Xavi Foj (68), piloto con 35 Dakar a sus espaldas: "Yo empecé en África con brújula, en aquella época cuando decías que estabas perdido, realmente estabas perdido"

Xavier Foj es uno de las caras más conocidas del Rally Dakar. El piloto de Molins de Rei atesora un total de 35 ediciones a sus espaldas, lo que le convierte en el español con más participaciones en el Rally más peligroso del mundo. Un récord que se cortará este 2026 en el que un cúmulo de circunstancias le han dejado fuera de las dunas, aunque solo temporalmente.

De todas esas participaciones Foj ha extraído un gran número de anécdotas y aprendizajes aunque hay una que siempre será especial. "La primera es la más emocionante, por la novedad, porque es lo que has soñado desde pequeño cuando lo veías en la televisión con tus ídolos", recuerda en un charla reciente con SPORT. No es la única edición que ocupa un lugar especial en su memoria, y es que no menos memorable que ese debut fue la segunda victoria consecutiva en coches de serie (categoría T2). Entonces, como explica Foj, el presidente de Toyota con todo su séquito se acercó a felicitarle. "El año pasado nos ganaste. Mi gente me dijo que estos eran los imponderables de las carreras del desierto y que para corregir estos imponderables necesitaban más medios. Yo se los he dado y nos has vuelto a ganar. Felicidades, eres más inteligente que nosotros", dijo el mandatario nipón.

"Todos hicieron una genuflexión y me quedé realmente impresionado. Poder con un equipo amateur con pocos medios, ganar a todo un equipo oficial japonés, por segunda vez consecutiva, realmente me hizo darme cuenta de que sí, que lo habíamos hecho realmente bien", apunta el piloto repasando ese momento que "tal vez es el que más satisfacción deportiva me dio".

Cavi Doj (centro) durante un acto con motivo del libro de Jose Antonio Ponseti 'Cuando fuimos pilotos' / Valentí Enrich

De la brújula al GPS

Desde sus inicios en el Dakar, el rally ha cambiado mucho, pasando incluso por distintos continentes, desde África a Asia, pasando por América. Los medios también han evolucionado a la par que la propia competición. "Yo empecé en África con brújula, ni pensamiento de que existiera el GPS, ni el teléfono satélite, ni nada de todo esto. En aquella época cuando decías que estabas perdido, realmente estabas perdido, no sabías dónde estabas y mirabas si ibas a buen rumbo y cuánto combustible te quedaba hasta que no encontrabas nuevas rodadas", relata Foj para apuntar que "hoy en día cuando dices que estás perdido es que no encuentras el punto de paso y pueden caerte minutos, pero estás monitorizado totalmente".

Para este veterano de 68 años, "lo que más se ha evolucionado en todo es la seguridad y los medios que hay en el Dakar. Pero como carrera, desde mi punto de vista, siempre ha sido con los mejores medios, las mejores mecánicas y los mejores pilotos del momento en esas circunstancias, pero no había nada más".

"Se dice que en África el Dakar era una aventura, para mí era una carrera, y la aventura sí que existía cuando te quedabas, por la razón que fuera, fuera de carrera, un, dos, tres días por detrás de la carrera, ahí sí que cualquier cosa podía ocurrir", asegura Foj a SPORT. De hecho, él mismo tiene en su trayectoria una de esas aventuras en la que todo puede pasar. Fue en 1992, cunado una inoportuna avería en el coche estuvo a punto de costarle mucho más que unas posiciones en la general.

1992: una guerra civil, alucinaciones y una carrera a contrarreloj

"Nos fuimos rezagando, rezagando, y cuando llegamos al paso de la frontera con el Chad, en Chad había estallado una guerra civil, los paracaidistas franceses que estaban apostados allí empaquetaron la carrera y la sacaron del Chad, y quien no había entrado en ese momento ya estaba fuera de competición y no había acceso posible", rememora Foj.

Al llegar a la frontera "nos dijeron que la carrera para nosotros estaba acabada". Para los competidores que habían sido evacuados por el ejército, la carrera, que estaba neutralizada, se reengancharía al día siguiente en Camerún, pero Foj y su copiloto, José Luis Criado, debían abandonar y volver para casa. Entonces surgió una idea quizás no recomendable pero que podría salvar esa edición, dar la vuelta al lago Chad por Nigeria y llegar así al día siguiente a Camerún para volver a estar en carrera.

Con poco conocimiento de la realidad y muchas ganas de seguir en la carrera, no se nos ocurrió otra cosa que, al escuchar que Nigeria era un país corrupto, intentar pasar por ahí

Tan solo había una pequeña pega a esa plan. "Por Nigeria no se puede pasar, porque Nigeria es un país que está cerrado, es corrupto, no tenéis visados, y nadie se hace responsable de vosotros en Nigeria", les dijeron y en ese momento, "con poco conocimiento de la realidad y muchas ganas de seguir en la carrera, no se nos ocurrió otra cosa que, al escuchar que era corrupto, intentar pasar".

"Idea maravillosa, un par de horas, unos dinerillos dentro del pasaporte, y ya estábamos dentro de Nigeria, muy fácil. Pero no se nos ocurrió que no nos dejarían salir. No sé si estaban compinchados los de la entrada o la salida, o formaba parte de cómo funcionan las cosas allí", explica el veterano piloto catalán que llegó incluso a recurrir a la figura de Thierry Sabine, creador del Dakar, "que ya había muerto hace tiempo", para intentar convencer a los guardias frontereros nigerianos: "Cuando se entere, se va a armar una gorda". Después de tres días retenidos y mucho dinero gastado, "cuando consideraron que nos habían sacado todo lo que podían sacar, y ya no nos quedaba más pues nos dejaron salir".

Empezaba así la segunda odisea. Desamparados en Camerún, tocaba empezar una auténtica carrera a contrarreloj, conduciendo día y noche para intentar dar caza a la caravana del Dakar, rescatando incluso el combustible que dejaban a su paso para poder seguir.

Xavi Foj, en una imagen de archivo / Toni Garriga

"La fatiga y el cansancio hicieron llegar lo que supongo que a todo el mundo le cuesta de creer, pero mi copiloto tenía alucinaciones con los ojos abiertos", asegura, explicando que "todo eran excusas del subconsciente para parar, para dormir". "Los árboles se transformaban en gigantes, una vez los gigantes eran buenos y le invitaban a parar y a comer y a descansar en sus cabañas, otra vez eran gigantes agresivos que se lo querían comer... Yo le decía que los gigantes no existen y él me contestaba 'ya lo sé, pero yo los veo'", cuenta a SPORT sobre ese curioso momento.

Finalmente consiguieron contactar en Pointe- Noire (República del Congo) en el final del día de descanso donde pudieron subirse a un barco de la organización para llegar hasta Ciudad del Cabo donde continuaría la carrera. Los médicos que visitaron a su copiloto le recetaron algo básico: una ducha, comer bien y dormir.

A todos mis amigos que van de excursión a África les digo que se lo pasen bien, que disfruten, pero que vayan a mitad de las posibilidades.

Después de aquella experiencia "ya no volvería a repetir algo así, es más, a todos mis amigos que van de excursión a África les digo que se lo pasen bien, que disfruten, pero que vayan a mitad de las posibilidades. Donde vayas, sobre todo en esta carrera, hay que respetar las reglas, en África siempre hay que respetar las reglas, a nosotros nos salió bien de carambola triple, pero no hay que hacerlo nunca, nunca".