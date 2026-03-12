Las Winter Series marcan el inicio del curso deportivo 2026 en el Circuit

Las Winter Series estrenan la competición de la temporada 2026 del Circuit de Barcelona-Catalunya. El trazado mundialista acogerá este fin de semana ( 14 y 15 de marzo ) la última cita de la gira invernal organizada por GEDLICH Racing, una alternativa al habitual parón de las competiciones durante los meses más fríos.

El evento reunirá en pista cerca de 100 participantes divididos en cuatro campeonatos —GT Winter Series, GT4 Winter Series, Prototype Winter Series y Formula Winter Series— que celebrarán en Barcelona un total de nueve carreras. Con modalidades, especificaciones y giras bastante distintas entre ellos, el punto en común será la coronación de sus campeones.

La estrella del evento será la GT Winter Series, con una nutrida parrilla de 32 equipos inscritos, algunos con dos pilotos y otros con uno único. Entre dichas parejas se encuentra una de las más célebre, la formada por Felipe Massa y su hijo Felipe Jr. Con tan solo 16 años, el hijo del ex piloto de F1 se encuentra en su temporada de debut a los mandos de un GT, afrontando semejante reto con un compañero de alto nivel. Los brasileños forman parte del AF Motorsport y pilotarán un Porsche 992 GT3 Cup de la división Cup 2.

Siguiendo con los participantes destacados de las GT Winter Series, cabe destacar el magnífico papel que han desempeñado Simon Orange y Marcus Clutton (Orange Racing by JMH), los líderes provisionales del campeonato. La lucha entre ellos y la dupla formada por Kenneth Heyer y Jay Mo Härtling será feroz, y es que tan solo les separan cuatro puntos en la tabla de clasificación. El equipo de casa, NM Racing Team, también tendrá presencia con Alberto de Martín y Manel Lao.

Otro de los campeonatos con el sello Winter Series que levanta más pasiones es el de monoplazas. La Formula Winter Series llega a Barcelona con un campeón matemático: Dries Van Langendonck. El piloto de Rodin Motorsport se ha adjudicado seis victorias este año, y ha subido al podio en otras tres ocasiones. Además, también ha sido el mejor rookie del año. La lucha más interesante será por el subcampeonato, con Thomas Bearman, el hermano pequeño del piloto de F1 Oliver Bearman, intentando defender la plata de Ary Bansal.

Los aficionados también podrán seguir de cerca las pugnas de un equipo de casa en las GT4 Winter Series. Se trata nuevamente del NM Racing Team, que compite con dos unidades: Mario Pinzano-Valentin Kluss y August Macbeth-Santiago Vallvé. Estas parejas deberán retarse con una veintena de rivales.

El programa del fin de semana

El sábado 14 de marzo arrancarán los entrenamientos libres a las 9h. De 10:30h a 13:05h se irán sucediendo los ensayos cronometrados oficiales, mientras que a partir de las 14:05h se llevarán a cabo las cuatro primeras carreras.

El domingo 15 de marzo será exclusivamente de competición, con un total de siete carreras programadas (de 9:15h a 17h). Horarios sujetos a posibles modificaciones.

El acceso al Circuit se efectuará por la Puerta 3 a partir de las 8:30h tanto el sábado como el domingo. Los vehículos se podrán estacionar en el H2 y las tribunas abiertas para seguir la actividad serán la Principal, F, G y T10. El acceso a paddock queda restringido para personas con entrada Premium, Abonados, Oficiales y acreditados.

Entradas en www.circuitcat.com

Los aficionados pueden disfrutar de las Winter Series de formas distintas. La entrada básica garantiza el acceso general al Circuit (a las tribunas abiertas), mientras que la entrada premium ofrece adicionalmente la posibilidad de ir al paddock. Todo a partir de 12€.