Nico Pino, el piloto que rompe barreras en el WEC

Con solo 20 años, Nico Pino es el piloto más joven de la parrilla del Mundial de Resistencia (WEC) en 2025. El chileno apunta alto en su estreno en la clase reina de Hypercar, donde comparte el Porsche 963 #99 del Proton Competition con el argentino Nicolás Varrone y el suizo Neel Jani. De los tres, Pino fue el más rápido y efectivo en sus tandas al volante en la carrera inaugural de Qatar, donde empezó su andadura con un meritorio 15º puesto pese a no tener experiencia en la máxima categoría.

¿Qué objetivos te marcas este año?

Empezamos fuertes en las 24 horas de Daytona, la verdad es que tuvimos una muy buena carrera en hasta que tuvimos el incidente por el fallo mecánico. Me siento muy cómodo con el coche y con el equipo y obviamente vamos a empujar para poder tener buenos resultados. Somos competitivos y creo, firmemente que podemos pelear por podios durante la temporada, aunque hay todavía mucho aprendizaje por delante y habrá circuitos en los que seamos más o menos competitivos.

¿Qué aprendiste la pasada temporada?

Fue muy intensa, con tres campeonatos distintos y cuatro programas deportivos, lo que me dio muchísima versatilidad para poder adaptarme a distintos coches y tipos de carreras. Eso me abrió puertas para estar este año tanto en Hypercar en el WEC como en la Fórmula E. Mi futuro no está definido, pero siempre he dicho que en la competición a la que llegara, ya sea F1, WEC o Fórmula W, quería estar en la máxima categoría.

¿Cuando se habla de resistencia, piensas que se pone demasiado el acento en Le Mans y muy poco en el resto?

Desde el punto de vista del paddock, todos quieren ganar y conseguir el máximo en el Mundial, pero sí es verdad que Le Mans una carrera muy especial, la que tiene más historia, más pedigree, y a la que más foco se le pone, pero nosotros queremos estar empujando para tratar de ser competitivos en todas las carreras de la temporada. Hoy día el Mundial de Resistencia vive un auténtico boom y eso implica más atención y más repercusión en medios, pero también más competencia y rivales muy importantes.

¿Qué se siente llegar a la clase Hypercar a su edad y viniendo de Chile, un país con poca tradición en el deporte motor?

Chile no tiene demasiada cultura deportiva, así que es súper difícil para cualquier joven demostrar sus habilidades o intentar hacer una carrera fuera de nuestras fronteras, sea automovilismo o cualquier otro deporte. Es un trabajo que lleva varios años, en mi caso ha sido paso a paso, con un plan definido detrás para poder ir viendo las mejores opciones. Obviamente los resultados nos han abierto puertas para el futuro. Hoy día poder estar en dos campeonatos importantes del automovilismo en pista es súper especial y me ilusiona, pero tengo claro que debo seguir trabajando duro.

El Hypercar de Porsche que Nico Pino comparte con Nicolás Varrone y Neel Jani en el WEC / Proton Competition

¿Tienes ídolos y referentes en el automovilismo?

A nivel de equipos o coches, los McLaren. Y como pilotos, Senna y Schumacher, no solo por la capacidad que tenían al volante, sino también por su forma de trabajar fuera de pista. Creo que eso al final es lo que marca la diferencia y te permite seguir creciendo y avanzando en tu carrera deportiva.

¿Te gustaría competir contra Fernando Alonso si algún día vuelve al WEC?

Si algún día vuelve a la resistencia me encantaría medirme con él. Y más aún me gustaría competir con él en la Fórmula 1, que es el máximo exponente en el automovilismo. Estamos en dos puntos muy diferentes, yo estoy empezando mi carrera y Fernando está quizá en su etapa final, pero sería muy especial poder encontrarnos en la pista, sin duda.