Miguel Molina: "Sacrificamos muchas cosas para momentos así"

El piloto español Miguel Molina, que este domingo formó parte del equipo Ferrari AF Corse número 50 campeón de la 92 edición de las legendarias 24 Horas de Le Mans, declaró tras la carrera que ha sacrificado "muchas cosas" para poder vivir "momentos así".

Molina compartió el volante del Ferrari 499P ganador con el italiano Antonio Fuoco y el danés Nicklas Nielsen y se convirtió en el tercer español en ganar en la categoría reina de la legendaria prueba, como ya hicieron Marc Gené en 2009 y Fernando Alonso en 2018 y 2019.

"Es increíble. Es algo que llevaba buscando desde hace mucho tiempo; el año pasado nos quedamos muy cerca, y desde que acabamos esa carrera sabíamos que habíamos perdido una oportunidad y que quizás podíamos tener otra, y este año la hemos aprovechado", dijo el piloto gerundense, de 35 años.

Molina agregó que tras ganar uno piensa "en el sufrimiento que lleva desde hace muchos años". "Ganar aquí es emocionante. Sacrificamos muchas cosas para momentos así, para formar parte de esta historia. Ser el tercero piloto (español) en ganar en Le Mans en la máxima categoría después de Marc (Gené) y Fernando (Alonso)... Puedo decir que ahora ya podría retirarme tranquilo, aunque espero tener alguna oportunidad más", subrayó el catalán.

Al contrario que en otras ocasiones, Miguel Molina afirma que esta vez no le salió "bien casi todo". "Salieron bien todas les decisiones con los neumáticos, la estrategia... Y el ritmo era muy bueno. Lo único malo, el problema de la puerta, que se quedó abierta. Pero incluso hasta nos vino bien porque no tuvimos que parar una vez más", dijo.

Molina tuvo que sobreponerse a una parada obligatoria en boxes a falta de una hora y 42 minutos, al fallar la cerradura de la puerta derecha de su coche, que pareció comprometer sus opciones de victoria cuando lideraba con comodidad, pero la aparición, de nuevo y de forma intensa, de la lluvia le permitió ahorrarse una parada al Ferrari y llegar hasta el final de la carrera con una parada menos que el resto de sus competidores.

El gerundense señaló éste como el momento más crítico de la prueba: "No teníamos prevista esa parada extra. Antes, en la preparrilla, cambiamos un sensor del acelerador, que no sabíamos si iba a funcionar o no, y creo que pudo ser nuestro amuleto para la carrera. Hay cosas que están fuera de nuestro control, pero lo que estaba en nuestras manos lo hemos hecho de la mejor forma", afirmó.

"En cuanto paramos para lo de la puerta hemos visto que si ahorrábamos un poco o bastante de energía podíamos hacer una parada menos y así ha sido. Niklas ha estado increíble y su ritmo era muy bueno. Hoy era el día", abundó.

"Hoy era el día, el día de ganar, de conseguir este preciado trofeo, y estoy muy orgulloso. Doy las gracias a todos los que han estado siempre apoyándome; a mi familia, al programa de 'Joves Pilots', a toda la gente de Ferrari y de AF Corse, que han hecho un trabajo increíble para volver a ganar Le Mans", comentó un exultante Molina.

A su juicio, la de este año ha sido una carera "muy intensa". "La competición cada vez está siendo más difícil y no puedes cometer errores. Y esta vez hemos cometido muy pocos o ninguno y eso ha sido una de las claves para ganar".