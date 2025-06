Miguel Molina se cita con la historia en Le Mans: "Repetir victoria sería increíble"

Hace un año, Miguel Molina (Lloret de Mar, 1989) hizo historia conquistando las 24 Horas de Le Mans, formando tridente en Ferrari con Antonio Fuoco y Nicklas Nielsen. Este fin semana los tres buscarán repetir victoria y dar un paso más hacia el título del Mundial de Resistencia. Charlamos con el piloto catalán días antes de su desafío en el legendario circuito de La Sarthe.

¿Cómo se afronta una carrera como las 24 Horas de Le Mans?

Es un poco particular porque llegas muchos días antes de la carrera y hay todo un protocolo, las verificaciones técnicas, los test oficiales, el desfile en el centro de la ciudad….es diferente, muy bonito, casi no sales del circuito en una semana y lo agradeces desde que aterrizas aquí. Le Mans es toda una experiencia desde el punto de vista del piloto y también para los aficionados, una carrera única.

¿La preparación física para una prueba tan larga es especial?

Hay que estar buen preparado a nivel físico y también mental, es muy importante, pero esta será mi novena edición en Le Mans, desde 2017, y por suerte la experiencia ayuda a enfocar y planificar la carrera, saber los momentos en los que hay que descansar, comer o estar a tope.

Ferrari ha ganado los dos últimos años ¿les afecta la presión de ser los máximos favoritos domingo?

Bueno, yo creo que no. Han sido dos años muy buenos para Ferrari, pero hay marcas y equipos que tienen muchísima más experiencia que nosotros, Porsche y Toyota llevan muchos años en esta categoría. Es cierto que nosotros hemos comenzado muy bien el campeonato y venimos en una posición que a priori es muy positiva, pero tenemos mucho que aprender, muchas cosas que controlar. Los éxitos de los dos últimos años nos dan mucha confianza y más ganas de intentarlo de nuevo.

¿Cómo recuerda el triunfo de 2024? ¿Qué pensó al cruzar la meta?

Fue una alegría inmensa y podríamos decir que aquello fue una especie de descompresión, después de todo lo que había trabajado los últimos años, de todo el sacrificio para conseguir algo tan importante como es ganar esta carrera. Cuando lo pienso aún se me ponen los pelos de punta, es una sensación incomparable, difícil de expresar en palabras.

Y más viniendo de una desilusión tan grande como la del año anterior, cuando se impuso el otro Ferrari y se le escapó la gloria por poquito…

Si, porque en 2023 tuvimos una oportunidad muy clara de conseguirlo y no sabía si algún día en el futuro podría volver a intentarlo. Y mira, por suerte, por trabajo y por destino, lo pudimos lograr al año siguiente. El 23 fue un año muy duro, pero nos ayudó a llegar con muchas más ganas al 24.

¿Dónde guarda el trofeo?

Junto a mi oficina tengo un pequeño museo con todo lo que he conseguido, mis cascos, mis monos y todo eso, y allí el trofeo, que es el original, en un lugar de privilegio.

El año pasado tuvieron un coche muy competitivo en Le Mans, pero no tanto en el resto de las carreras. ¿Este año van a por el campeonato?

Sí, nuestro objetivo es ir a por el Mundial. Lógicamente, una vez que estamos en Le Mans, siempre queremos ganar esta carrera, que es la más importante del campeonato, pero después de la victoria del año pasado decidimos introducir algunas mejoras en el coche enfocadas a intentar ser un poco más competitivos en todos los circuitos. (8:09) No solo en Le Mans, como en los años anteriores. Durante el invierno hemos podido optimizar el coche al máximo, conocerlo un poco más profundamente… Y esta estrategia está dando sus frutos.

¿Recuerda cuando Ferrari le comunicó que le había elegido para pilotar su Hypercar en el WEC y Le Mans?

Sí, perfectamente, además porque fue un momento también muy importante a nivel personal. Estaba en el hospital y acababa de nacer mi tercera hija. Y me llamó mi jefe y me dio la noticia. Fue un cúmulo de emociones que no olvidaré en toda la vida.

¿Lo pasa peor cuando está pilotando o cuando es el turno de sus compañeros?

Es verdad que desde fuera del coche es diferente, lo vives de una forma mucho más tensa, pero con mis compañeros tenemos una relación magnífica y una confianza total y eso te da tranquilidad. Cuando ellos están en pista sabes que darán el máximo para conseguir un buen resultado. Igual que ellos confían en ti, tú confías en ellos.

¿Prefiere un stint en seco o con agua?

Disfrutas mucho más conduciendo en seco, porque conducir nuestro Ferrari Hypercar en Le Mans es algo increíble, una sensación impresionante.

¿Cómo logra mantener la concentración en una carrera de 24 horas? ¿Consigue dormir en los descansos?

Hay que tener muy claro cuándo tienes que estar concentrado, cuándo tienes que descansar, cuándo tienes que comer y todos estos detalles que te hacen estar en la mejor situación posible durante 24 horas. A veces es difícil descansar. Yo por suerte tengo la facilidad de poder dormir, pero si no recuerdo mal, el año pasado dormí solo dos o tres horas y normalmente es después de tu último stint de noche, a la mañana siguiente ya es difícil descansar más.

¿Cuál es el momento o la fase de carrera más complicado?

Sin duda es cuando se acerca el final de la carrera, por el cansancio y todo el estrés que acumulas.

Hable con Palou antes y después de la carrera en Indianápolis. Tenemos pendiente un abrazo y una comida. Lo que ha hecho es histórico y quizá en el futuro me atreva yo con el reto de las 500 Millas Miguel Molina

El automovilismo español presume de la triple corona, con ganadores en F1, Le Mans y Indianápolis. ¿Cómo vivió la gesta de su amigo Álex Palou?

Es un éxito histórico. Somos muy buenos amigos, compartimos muchas experiencias desde que empezamos en el karting y aunque vive en Estados Unidos mantenemos una relación muy estrecha. Y me alegro muchísimo, sobre todos por él, que se lo merece.

¿Le llamó para felicitarle?

Sí. Hablamos justamente antes de la carrera, para preguntarle cómo lo veía, qué tenía pensado hacer. Y después le felicité por su victoria. Tenemos pendiente un abrazo y una comida cuando nos volvamos a ver.

¿Sueña con correr algún día las 500 Millas?

¿Por qué no? Es un reto muy interesante, que me atrae bastante. Ahora es muy difícil imaginarlo y poder plantearlo mientras estoy activo en el Mundial de Resistencia. Necesitas prepararte muy bien para Indianápolis, pero quizá en un futuro me atrevería a intentarlo.

Miguel Molina pilota el Ferrari #50 en Le Mans / Ferrari Hypercar

La Resistencia vive su mejor momento, cada año con más marcas involucradas y mayor repercusión ¿cuál es la clave del éxito de este campeonato?

Es muy atractivo para los fabricantes. La categoría Hypercar da las facilidades a las marcas de ser muy competitivas y eso se ve durante las carreras… cualquiera puede ganar y eso en otros campeonatos no sucede. Ahora mismo es el campeonato de la FIA donde haya más marcas oficiales. El WEC atraviesa su mejor momento y estoy muy contento de poder vivirlo.

¿Un pronóstico para estas 24 Horas?

Lo más importante será estar entre los cinco primeros, si es en el podio, mejor y ganar otra vez sería increíble. El objetivo este año es el Mundial y eso pasa por hacer una muy buena carrera en Le Mans, por estar siempre en la foto.