Guía para seguir las 24 Horas de Le Mans

La prueba reina de la resistencia celebra este fin de semana el centenario de su nacimiento, en 1923, con los Toyota como favoritos Tres pilotos catalanes - Miguel Molina, Albert Costa y Alex Riberas-, está presentes en una parrilla de lujo, con 16 Hypercars, 24 LMP2 y 21 GTE

Las legendarias 24 Horas de Le Mans, prueba cumbre del Mundial de Resistencia (WEC), celebran su centenario este fin de semana. Y lo hacen por todo lo alto y con una participación de lujo en el circuito de La Sarthe. Después de años de dominio de Toyota , casi sin oposición, la parrilla de la actual edición bate récords en la categoría reina de Hypercars, con el desembarco estelar de Ferrari y el regreso de Peugeot y Porsche. En total están inscritos 16 Hypercars ; 24 coches LMP2 y 21 en clase GTE Ams.

Tres pilotos catalanes destacan en sus respectivas clases: en Hypercars habrá que estar muy atentos al Ferrari 499P de Miguel Molina, mientras que en LMP2 Albert Costa compite enrolado en el Inter Europol Competition. Por último, en GTE Am, Alex Riberas pilota el Aston Martin Vantage del NorthWest AMR.

Los hypercars Toyota GR010 Hybrid parten como grandes favoritos a la victoria después de su triunfo en 2022, el quinto para la marca japonesa de forma consecutiva en Le Mans, que llegó de manos de Sebastien Buemi, Brendon Hartley y Ryo Hirakawa.

Ferrari se ha volcado este año en su regreso al Mundial de Resistencia, especialmente enfocado en las 24 Horas de Le Mans, en las que participó por última vez en 1973. Todos sus esfuerzos hasta le fecha estaban centrados en la Formula 1, pero el coche del WEC, además de destacar por su espectacular estética, ya ha conseguido resultados en lo que va de año con el trío de pilotos formado por Antonio Fuoco, Nicklas Nielsen y Miguel Molina. Porsche, con el mayor número de triunfos de la historia con 19, parte a priori con menos opciones de victoria. Y está por ver el rendimiento de los Cadillac.

