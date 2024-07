Belén García sigue en la lucha por el título en las European Le Mans Series

Dos meses después de lograr ser la primera piloto en subir a un podio de LMP3 en las European Le Mans Series en Le Castellet, Belén García ha vuelto a la acción este fin de semana al volante del Duqueine M30- D08 #4 del equipo DKR Engineering en Imola.

Junto a Wyatt Brichacek y Alexander Mattschull, la española llevaba a cabo un trabajo productivo en los entrenamientos. Desde el jueves, el trio lograba el tercer mejor registro de la jornada antes de confirmar su prestación al día siguiente. Belén García aprovechaba para seguir con su subida de ritmo logrando figurar en el top ten entre los inscritos en LMP3 el viernes por la mañana, antes de que Alex Mattschull tomara el relevo para la sesión reservada a los pilotos bronce.

“El fin de semana ha empezado con un trabajo muy decente”, resumía Belén. “Hemos completado más rodaje con un trabajo más organizado. Lo hecho en las dos rondas precedentes no era lo que yo quería así que tener un comienzo donde las cosas avanzan bien desde el inicio es agradable. Siento que vuelvo a ser yo dentro del coche y también que estoy en el ritmo esperado. Todavía no estoy donde quisiera, pero cada vez estoy más cerca, con más confianza en todos los ámbitos. ¡Y eso te hace sentir bien!"

Tras una última sesión de entrenamientos en donde Belén se clasificaba de nuevo entre los diez mejores pilotos en LMP3, la calificación quedaba en manos de Wyatt Brichacek. Pasados quince minutos el americano aumentó el ritmo para colocar el DKR Enginnering #4 en lo alto de la clasificación, a sólo dos minutos de la bandera a cuadros. Mejorando aún su propia marca, lograba ese punto de bonus por la pole position, superando a su rival más inmediato por sólo dos décimas de segundo.

"Nuestro ritmo en los stint cortos era realmente bueno y Wyatt ha hecho un mega trabajo”, analizaba Belén. “Era el resultado perfecto para evitar problemas en la salida. No esperábamos que el coche tuviera estas prestaciones tan fuertes a una vuelta en esta pista, así que ha sido una bonita sorpresa.”

El domingo, bajo un cielo amenazante, Alexander Mattschull era el encargado de tomar la salida. El piloto bronce se deslizaba al segundo lugar antes de resistir al EuroInternational #11. Tras ceder el puesto al RLR M Sport #5, en su primer repostaje, se detenía algo lejos para la manguera de repostaje. Sexto al retomar la pista, el alemán remontaba rápidamente hacia los puestos de podio provisional, antes de tener que cumplir con un drive-through debido a un toque con el LMGT3 #50.

Alexander Mattschull seguía empeñado en una intensa batalla por la tercera posición, y volvía a ser llamado por el equipo dirigido por Kendy Janclaes poco antes de la tercera hora de carrera para lanzar a Belén García.

Con los neumáticos utilizados en calificación, la piloto apoyada por el RACC y el Centro de Alto Rendimiento de Sant Cugat del Vallès salía de boxes en sexto lugar. Desde los primeros compases, debía gestionar el tráfico. Tras ella, el Cool Racing # 37 se mostró muy ambicioso en su tentativa de adelantamiento y el LMP2 causaba una salida de pista. A pesar de una breve incursión por la grava, Belén García volvía a pista mientras que el Safety Car hacía su aparición debido a ese incidente.

“Estaba delante del Cool en las curvas 2 y 3, antes de la curva a izquierdas de la 4”, exponía Belén. “Sabía que estaba allí y que los coches rápidos no suelen aprovechar para doblar a los otros, si no después de la curva, porque allí no hay espacio para adelantar. Ya estaba en el appex cuando lo vi, sin saber de dónde había venido. Su coche estaba en el piano y chocó conmigo, con la diferencia de velocidad. Tocó mi rueda delantera con su trasera, hizo un trompo y se fue directo al muro mientras que yo me fui forzada a salir a la grava. Todo sucedió muy rápido, aún estoy perpleja de que haya intentado adelantarme allí.”

Pasando a la quinta plaza, Belén García se encontraba a una vuelta de los líderes debido a los diferentes procedimientos durante los veinte minutos de neutralización. En el relance de carrera reencontraba el ritmo. Sorprendida por el RLR M Sport #15, la catalana no daba su brazo a torcer manteniendo un ritmo elevado para seguir en contacto con los líderes del campeonato. Siempre aplicada y rápida, prolongaba su parada para hacerse con el tercer puesto y marcar la mejor vuelta de carrera de su equipo hasta el momento.

Transcurrida una hora, nueve minutos y quince segundos al volante, Belén García era tercera a la hora de pasar el testigo a Wyatt Brichacek. Con neumáticos nuevos, el americano intentó remontar en la clasificación a pesar varias neutralizaciones durante el sprint final. A pesar de sus esfuerzos, siendo el único del pelotón de los LMP3 rodando por debajo de la barrera del 1’40”, Wyatt Brichacek franqueaba la línea de llegada en sexta posición.

“La carrera no se ha desarrollado muy a nuestro favor”, concluía Belén. “La salida no ha estado mal, pero a lo mejor deberíamos haber hecho las cosas un poco diferentes, después de que Alex estacionara un pelín lejos de la bomba de repostaje en la primera parada. Perdimos veinte segundos, y el contacto y el drive through nos dejaron fuera de contención, porque perdimos mucho tiempo en la segunda hora. El principio de mi stint tampoco fue genial, sobre todo porque perdimos una vuelta con el safety car. Luego parecía que los otros coches tenían algo más de grip que yo o sea que intuyo que había estrategias diferentes en el entorno. Vuelta a vuelta, iba ganando más confianza y era más rápida al final de mi stint. Empezamos a recuperarnos y entonces Wyatt apretó fuerte, pero ya estábamos muy lejos para poder optar a un resultado mejor. Creo que hay cosas positivas para llevarse del fin de semana. Por mi parte, ha habido una mejora en las prestaciones, aunque no pude mostrarlo en carrera. Tenemos que revisar la carrera y seguir trabajando para avanzar y fortalecer nuestros puntos fuertes después del verano.”

Belén García y sus compañeros de DKR Engineering entran en la pausa estival manteniendo la cuarta plaza en la general, a sólo quince puntos de los líderes. El regreso a la competición tendrá lugar en el Circuito de Spa-Francorchamps (Bélgica), del 22 al 25 de agosto.

4 Horas de Imola – LMP3

1. EuroInternational #11 125 vueltas

2. Team Virage #8 +13’’921

3. Ultimate #35 + 1 vuelta

4. RLR M Sport #15 + 1 vuelta

6. DKR Engineering n°4 + 1 vuelta

European Le Mans Series – LMP3

1. Eurointernational #11 52 puntos

3. RLR M Sport #15 50 puntos

3. Team Virage #8 49 puntos

4. DKR Engineering #4 37 puntos

5. Cool Racing #17 33 puntos