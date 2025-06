Las 24 Horas de Le Mans calientan motores con Cadillac haciendo historia

Llega uno de los fines de semana más esperados del año. En los días 14 y 15 de junio se disputa las 24 Horas de Le Mans, que junto al GP de Mónaco y las 500 millas de Indianápolis, forman la Triple Corona. Este hito histórico solo lo ha conseguida ganar un piloto, el británico Graham Hill. Cadillac también ha hecho historia, consiguiendo su primera pole en las 24 Horas de Le Mans con su coche número 12, y Alex Lynn al volante.

Esta pole también fue histórica porque el Campeonato del Mundo de Resistencia estrenaba nuevo formato de clasificación para las 24 Horas de Le Mans. Este parece que ha sido un éxito, ya que ha habido tensión, nervios y mucha incertidumbre hasta el final. El Cadillac de Lynn, Stevens y Nato saldrá primero, con sus compañeros de equipo en segunda posición, Button, Bamber y Bourdais. Tercero fue el Porsche número 5. El Ferrari 50 de Miguel Molina comenzará desde la séptima posición. Su compañero Fuoco se quedó a 1,047 segundos de la pole. Riberas empezará 15º con el Aston Martin 009.

LMP2 y LMGT3 con poca fortuna para los españoles

En las demás categorías de las 24 Horas de Le Mans, los pilotos españoles no tuvieron suerte. En LMP2, el número 29 de TDS Racing compuesto por Sales, Novalak y Beche, se llevó la pole. Lorenzo Fluxá al volante del coche 25 de Algarve Pro Racing, comenzará 12º.

La clasificación de la categoría LMGT3 fue emocionante, ya que se pudo ver la igualdad entre los equipos. En los ocho coches más rápidos, un coche era de cada marca. La pole fue para el Aston Martin 27 de James, Drudi y Robichon. Valentino Rossi debuta en las 24 Horas de Le Mans en el BMW 46. El italiano saldrá tercero tras hacer una gran sesión de clasificación. Por detrás, Fran Rueda con el Iron Lynx 60 comenzará 21º y Daniel Juncadella con el TF Sport 23º.

Claves a tener en cuenta en las 24 Horas de Le Mans 2025

Las dos últimas ediciones de esta histórica carrera se las ha llevado el equipo Ferrari. En 2023 fue el número 51 y en 2024 el 50 de Miguel Molina. Con este triunfo, el piloto de Lloret del Mar se unió a Marc Gené (2009) y Fernando Alonso (2018 y 2019), como únicos ganadores españoles de las 24 Horas de Le Mans.

Historia también es el doblete de Cadillac. Además de ser su primera pole en las 24 Horas de Le Mans, marca un hito en el automovilismo de Estados Unidos. La última vez que una marca estadounidense logró la pole en la clasificación fue en 1967, cuando el Fort GT40 salió primero en la edición número 35 de la histórica carrera.

La clasificación puede no parecer tan importante con las 24 horas. Pero es imprescindible por la poca diferencia que hay entre los 8 equipos de la categoría reina. Ferrari, Toyota, Peugeot y Aston Martin participan con las reglas de Hypercar y Porsche, BMW, Cadillac y Alpine con las de los prototipos de LMDh. El Campeonato del Mundo de Resistencia está creciendo, ya que en 2026 y 2027 se unirán Genesis, Ford y McLaren.

¿Qué categorías compiten en las 24 Horas de Le Mans?

En Le Mans corren cuatro categorías a la vez. LMH y LMDH que configuran la categoría reina que es Hypercar. LMP2, que no corre en el WEC, solo en la histórico carrera. Y los LMGT3 que son GT3 con pocos retoques. Las marcas que compiten deben estar presentes también en Hypercar o al menos pertenecer al mismo grupo que una marca de la categoría grande. McLaren, Ford y Mercedes son la excepción, pero entrarán próximamente en Hypercar, y Lamborghini no puede competir porque no cumple esta norma.

Los Ferrari comandan el campeonato

Hay que tener en cuenta que el sistema de puntuación en Le Mans se multiplica por dos. Es decir, el coche ganador además de hacer historia, se llevaría 50 puntos para el campeonato. El segundo ganaría 36 y el tercero 30. El Ferrari número 51 es el líder del Mundial tras ganar las dos últimas pruebas en Imola y Spa. Segundo está el 50 con la presencia de Miguel Molina a 18 puntos del primero. Y tercero está el otro coche de la escudería italiana. Álex Riberas todavía no ha sumado en la primera temporada de Aston Martin en Hypercar.

El Ferrari número 50 de Miguel Molina / Ferrari Hypercar

La carrera empezará el sábado 14 de junio a las 16:00 (hora peninsular española) y la podrás seguir a través de Eurosport. Se espera que esta edición de las 24 Horas de Le Mans sea seca y cálida, con temperaturas máximas que superan los 20ºC.