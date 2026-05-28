¿Vuelta a los motores V8 y adiós a la electrificación?. La F1 quiere volver a rugir

El nuevo reglamento de la Fórmula 1 empezó con mal pie y ha forzado ya algunos ajustes después de solo cinco grandes premios. Todo apunta a que en 2027 se cambiará a 60/40 la proporción entre motores de combustión y energía eléctrica. Pero además, entre bastidores, FIA y FOM están moviendo los hilos para adelantar a 2030 una nueva normativa para dar el ‘finiguito’ a la hibridación y volver a los V8. “Sería redescubrir la esencia pura del automovilismo”, reconoce el CEO de la F1, Stefano Domenicali, desde las páginas de L’Equipe, sin ocultar ya sus intenciones, que van en la misma dirección que las del presidente de la FIA, Ben Sulayem.

La firme apuesta del ‘gran circo’ por la electrificación no ha convencido ni a pilotos ni a aficionados, si bien desde la carrera que inauguró el reglamento en Australia hasta la que se celebró el pasado domingo en Canada, quinta del calendario 2026, el espectáculo ha mejorado significativamente.

“Hay que tener la mente abierta, introducir los cambios que hagan falta, porque siempre que algo es nuevo surgen dudas”, valoraba Carlos Sainz en este sentido. Mucho más crítico es Max Verstappen, que incluso condiciona su futuro en la F1 al cambio al 60/40 la próxima temporada: “Mentalmente no puedo seguir así…”.

La FIA intenta llegar a un acuerdo para modificar la proporción que concede más importancia al motor de combustión en 2027. Red Bull y Mercedes están de acuerdo y los últimos días Honda y Cadillac se han sumado al plan, aunque Ferrari y Audi siguen resistiéndose y prefieren ampliar el margen a 2028, para así poder aprovechar las ventajas que les concede el ADUO para mejorar su rendimiento.

“En 2031, la FIA tendrá la potestad de cambiar el reglamento, sin necesidad de ningún voto por parte de los fabricantes de unidades de potencia. Sucederá" Mohamed Ben Sulayem, presidente de la FIA

El presidente de la FIA, Mohammed Ben Sulayem lo tiene claro: pase lo que pase en este ciclo de reglamentación, inicialmente previsto a 4 años, el futuro es volver al rigido de los motores V8. De hecho, tanto él como Domenicali querrían adelantarlo a 2030. Si los equipos se resisten, la FIA esperará un año y podrá tomar una decisión unilateral sobre la unidad de potencia una vez que expire el actual Acuerdo de la Concordia.

“En 2031, la FIA tendrá la potestad de hacerlo, sin necesidad de ningún voto por parte de los fabricantes de unidades de potencia. Así lo establece el reglamento. Pero queremos adelantarlo un año, algo que todos están pidiendo ahora. Cuando intentas decírselo a algunos fabricantes, dicen que no, pero lo que tenga que pasar, pasará, Sucederá”, advirtió Sulayem en Miami, tajante.

Los pilotos aprueban masivamente laidea de recuperar los V8. "Ahora es una sensación extraña. Reduces la potencia, abres el modo recta y, de repente, la potencia se agota a mitad de la recta y las revoluciones empiezan a bajar. No se siente como debería ser un F1. El motor debería rugir a todo volumen hasta el final de recta y seguir tirando y tirando. Eso es lo que solían hacer en la época de los V8 o los V10” defiende Lewis Hamilton.

Domenicali asegura que “apoyo al 1000 % la visión del presidente de la FIA. Con los combustibles sostenibles, unos coches más ligeros y los motores V8, creo que podemos redescubrir la esencia pura del automovilismo", subraya.

Argumenta que los cambios en la F1 para 2026 fueron necesarios en su momento: “De lo contrario, los fabricantes habrían dejado de suministrar motores a los equipos. Era lo que ellos querían. No queríamos pasar a una estructura totalmente eléctrica, por lo que se llegó así a un acuerdo para atraer a nuevos fabricantes", apunta el jefe de la Fórmula 1.

Mark Rushbrook, director global de Ford Racing, abordó el tema en PlanetF1 y afirmó que volver a un motor V8 no supondría ningún problema para su compañía. “Desde nuestra perspectiva como deporte, hay muchos actores involucrados, y esos actores deben poder compartir su opinión, pero, al final, alguien tiene que tomar una decisión y llevar el deporte en esa dirección, así que hemos compartido con la FIA, con la F1 y con los demás fabricantes de equipos, lo que buscamos. En Ford tenemos mucha flexibilidad en lo que nos funciona ahora. Ofrecemos diferentes sistemas de propulsión, una amplia gama que incluye muchos vehículos con motores de combustión pura, vehículos totalmente eléctricos y muchas formas diferentes de híbridos intermedios, por lo que creemos que todavía tenemos la oportunidad de contar con algo muy relevante para nosotros en la Fórmula 1”.

Tenemos un gran recuerdo de los V8, pero si nos decantamos por un coche 100% de combustión, podríamos parecer un poco ridículos en 2030 o 2031" Toto Wolff (Mercedes)

Mercedes también se posiciona a favor de los V8, aunque con matices, siempre y cuando el futuro mantenga algún vínculo con la electrificación. Toto Wolff destaca el valor histórico de los V8, pero considera que la categoría reina del automovilismo no puede ignorar la evolución tecnológica.

“Nos encantan los V8, tenemos muy buenos recuerdos y es un motor puro de Mercedes, pero debemos entender cómo proporcionar suficiente energía por la parte eléctrica para no perder la conexión con el mundo real”, afirma en austríaco en ‘The Race’.

“Si nos decantamos por un 100% de combustión, podríamos parecer un poco ridículos en 2030 o 2031. Tenemos que simplificar y crear un motor potente. Quizás podamos extraer 800 CV del motor de combustión y añadir 400 CV o incluso más de la parte eléctrica”, sugiere Wolff, sin olvidar los intereses financieros de los fabricantes. “No es fácil, pero, si se planifica y ejecuta bien, estamos dispuestos a volver a un verdadero motor de carreras”.