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El VIII Gran Premi Fundació Isidre Esteve celebra el deporte inclusivo en el Circuit

La octava edición del evento solidario impulsado por el dakariano Isidre Esteve, que se celebrará este viernes 3 de julio, reunirá a personas con y sin discapacidad en una jornada llena de actividades y diverstión, con Pep Plaza, Judit Martín y Miquel Simó como encargados de amenizar la tradicional cena benéfica en la recta principal del Circuit

Isidre Esteve organiza una jornada solidaria en el Circuit de Barcelona desde hace ya ocho años

Isidre Esteve organiza una jornada solidaria en el Circuit de Barcelona desde hace ya ocho años / FIE

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Laura López

El Circuit de Barcelona-Catalunya se convertirá este viernes, 3 de julio, en el escenario de una nueva edición del Gran Premi Fundació Isidre Esteve (FIE), una de las citas solidarias más destacadas del calendario año tras año. El evento celebrará su octava edición con un amplio programa de actividades abiertas a participantes de todas las edades y capacidades, reafirmando su compromiso con la inclusión, el deporte y la solidaridad.

La jornada arrancará por la mañana con actividades infantiles de sensibilización y concienciación, dirigidas a acercar a los más pequeños la realidad de las personas con discapacidad a través del deporte y el juego. Ya por la tarde, los asistentes tendrán la oportunidad de participar en las tradicionales vueltas solidarias con vehículo propio sobre el trazado mundialista, una experiencia única para rodar por el mismo asfalto que pisan cada año los pilotos de Fórmula 1 y MotoGP.

Uno de los momentos más esperados llegará a las 18:30 horas con la celebración de la carrera inclusiva por relevos, una prueba abierta a todo el mundo y diseñada para demostrar que personas con y sin discapacidad pueden compartir la práctica deportiva en igualdad de condiciones. La competición, disputada por equipos de tres integrantes, combinará bicicletas, handbikes, tándems y bicicletas adaptadas, promoviendo valores como la cooperación, el trabajo en equipo y la superación personal.

El Gran Premi FIE volverá a contar con la participación de destacadas personalidades del mundo del deporte y otras figuras invitadas, que compartirán pista y experiencias con los participantes en un ambiente cercano y festivo. Tras la carrera, los equipos tendrán la oportunidad de subir al podio del Circuit durante la entrega de premios.

La jornada concluirá con la tradicional cena benéfica en plena recta principal del Circuit de Barcelona-Catalunya, que este año contará con las actuaciones de Pep Plaza, Judit Martín y Miquel Simó, poniendo el broche final a una velada que combinará gastronomía, entretenimiento y solidaridad.

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La recaudación íntegra del VIII Gran Premi Fundació Isidre Esteve se destinará a los Centros Puente de la Fundación, espacios especializados en entrenamiento adaptado que ofrecen atención integral y personalizada a personas con problemas de movilidad o diversidad funcional, con el objetivo de mejorar su autonomía y calidad de vida.

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