Victoria final y subcampeonato de las GSeries 2023 para Joan Lascorz

Lascorz cierra su participación en las GSeries logrando ser el piloto con más victorias y poles Pole, victoria y récord del trazado para el Lascorz Racing Team en el Circuit Andorra – Pas de la Casa

La cuarta y última cita de las GSeries Andorra 2023 concluyó con pole, victoria y récord del trazado para el Lascorz Racing Team. Se trata del segundo fin de semana consecutivo donde Joan Lascorz logra todos los puntos posibles, lo que le permitió escalar posiciones en la general, pasando del cuarto lugar a finalizar en la segunda posición del campeonato.

Para el último sábado de competición, el Circuit Andorra – Pas de la Casa presentaba un cambio sustancial del trazado. Joan Lascorz y todo el equipo realizaron unos pequeños ajustes en la puesta a punto para asegurar el triunfo. Gracias a ello, Lascorz fue capaz de marcar el mejor tiempo ya desde los libres. En el Qualify, rebajó esta marca un segundo y tres décimas para marcar la pole y adjudicarse 15 puntos más en el casillero. Joan salió a darlo todo en la Final, rebajando su propio tiempo del crono en cuatro décimas más; tras liderar la carrera de punta a punta, cruzó la meta con 9.9 segundos de ventaja sobre el segundo clasificado.

Con estos 45 puntos logrados en la G4, Lascorz lograba remontar en la clasificación general de Side-by-side para finalizar como subcampeón de las GSeries 2023.

El balance final para el Lascorz Racing Team ha sido positivo. A pesar de los problemas de puesta a punto en la G1, Joan y todo el equipo encontraron el camino para ir más rápido a medida que avanzaba la competición. El reto de pilotar sobre una superficie poco familiar para Lascorz ha finalizado con Joan siendo el piloto más rápido en pista. Joan Lascorz ya busca un nuevo desafío que afrontar en su camino hacia la disputa de un nuevo Rally Dakar.

Joan Lascorz, muy satisfecho

"Todo ha ido genial este fin de semana. El trazado era casi totalmente diferente, girando todas las curvas a derechas mientras que en las tres anteriores carreras se giraba casi todo a izquierdas. Ya en el libre vi que me costaba un poco más seguir a rivales, pero aun así acabamos primeros. Antes del Qualy, hicimos un pequeño retoque a las suspensiones e intenté analizar cómo mejorar, compensando mi conducción para ir más rápido", apuntó Joan Lascorz.

"En el Qualify salí al ataque. Atrapé a otros pilotos que salieron delante de mí y rebajé un segundo y medio el tiempo en el libre. Con esto ya cogí confianza y vimos que podíamos afrontar la carrera al ataque, sin guardarnos nada: venimos a correr este campeonato para pasarlo bien, pero sobre todo para encontrar los límites. En la Final salí a atacar de nuevo y volví a rebajar mi tiempo, rodando más de dos segundos más rápido que el segundo clasificado, finalizando con 10 segundos de ventaja. En resumen, estoy muy contento con el equipo, con toda la gente que me ha acompañado. Agradecer a los sponsors poder realizar esta aventura y a Marina Suárez como Team Manager, ‘Fleki’ Fernández, mi mecánico de confianza, Jordi Serra que me ayudó a transformar el buggy de tierra a nieve y todos los que han estado detrás.

Asimismo, Lascorz aseguró que "creo que hemos causado un poco de revuelo en las GSeries, pasando de la P13 en la primera carrera a pisar el podio en la segunda y dominar el resto. Mucha gente en el paddock no se cree que solo haciendo un setting de suspensiones se puede mejorar tanto… y es lo que realmente hemos hecho, aparte de entender la nieve y el hielo; apenas jugamos con las presiones. El resto va muy por fuera en la trazada y con muchísimo gas; yo prefiero hacer menos metros, buscar el grip con el gas, acelerando menos para que no patine. Poco a poco lo hemos ido encontrando y ese es el motivo por el que hemos ido tan rápido. Ahora con ganas de seguir compitiendo, buscando más patrocinadores para realizar más carreras y, por qué no, realizar un nuevo Dakar. ¡Un abrazo a todo el mundo que me ha apoyado!”.