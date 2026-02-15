Valentino Rossi, podio en Bathurst en medio del caos tras el escalofriante impacto de un rival con un canguro

Muchos le consideran el mejor piloto de motociclismo de todos los tiempos. Pero lo cierto es que el título parece quedarle pequeño a Valentino Rossi, que pese a haber abandonado su tarea como piloto de MotoGP en 2021, sigue cosechando éxitos dentro del mundo del motor. En los últimos años, en el mundo de las cuatro ruedas. Y es que a un solo día de cumplir 47 años, el piloto de Tavullia (Italia) recibió el mejor regalo de cumpleaños al volver al podio. Esta vez en las 12 horas de Bathurst (Australia).

El italiano volvió a subirse al podio de la prueba, primera cita del Intercontinental GT Challenge 2026, donde ya logró un segundo el pasado curso. Al volante del BMW M4, con su característico dorsal 46, Rossi hizo equipo con Augusto Farfus y Raffaele Marciello en el Circuito de Mount Panorama para llevarse la tercera plaza y demostrar que ni la edad ni el cambio de disciplina son un impedimento en su nivel de competitividad.

Fue una carrera en la que pasaron muchas cosas... especialmente accidentes. De hecho, estos cambiaron totalmente el guión del '46', cuyo coche salía desde la séptima posición, y llegó a ponerse líder al principio de la carrera, aunque las constantes interrupciones y los accidentes provocaron que finalmente cayesen hasta la tercera plaza.

"Al final fue un buen resultado, nos divertimos mucho. No ganamos, pero el podio es bueno considerando nuestro ritmo. Creo que hicimos una buena carrera, sin errores. Estoy muy contento, no solo por mí, sino también por el equipo y por Augusto y Raffaele", dijo Valentino Rossi tras la carrera. También se mostró de lo más eufórico a través de las redes sociales.

El duro choque contra un canguro

Como decíamos, durante el trancurso de la prueba hubo hasta ocho coches de seguridad. Uno de los momentos más escalofriantes de la jornada fue el impacto de Christopher Mies contra un canguro, además un gran ejemplar. Fue un momento impactante que obligó al Ford-HRT #64 a no poder continuar en pista. Pese al aparatoso accidente a 250 km/h, el piloto se encuentra en buen estado.

Se llevó la victoria el Mercedes del GruppeM Racing, que realizó una brillante carrera tras salir de la parte trasera de la parrilla con Mikael Grenier y Maxime Martin. Pero en el automovilismo hay que saber sacar jugo de situaciones complejas y el equipo supo hacerlo tras tantas interrupciones, por lo que logró escalar posiciones y situarse en primer lugar. La segunda plaza del podio fue para Boccolacci, Kerong Li y Anders Fjordbach, con el Porsche #86 de High Class Racing.

El piloto italiano, seis veces campeón de MotoGP, vuelve al podio e inicia una nueva etapa en su trayectoria profesional. Después de varios años cursos compitiendo en el Campeonato Mundial de Resistencia (WEC), se centrará en disputar al completo el GT World Challenge Europe (GTWCE) en 2026.