Uriarte, la nueva perla para el Red Bull KTM Ajo

El Red Bull KTM Ajo ha cerrado su alineación para la escuadra de Moto 3 del próximo curso. Apenas unos días después de anunciar el salto de José Antonio Rueda a Moto 2, ha confirmado este lunes que el joven Brian Uriarte se une a la KTM GP Academy y formará parte de la escuadra de Moto 3 para la próxima temporada junto a Álvaro Carpe.

Uriarte se une al Red Bull KTM Ajo como vigente campeón de la Red Bull Rookies Cup, siguiendo la estela de Carpe, quien se hizo con el título el curso pasado antes de pasar a Moto3, o el propio José Antonio Rueda, quien se proclamó ganador en 2022. El pupilo de Emilio Alzamora es además el actual líder del FIM JuniorGP, en el que podría también proclamarse campeón.

"Estoy muy orgulloso de formar parte de la familia Red Bull KTM Ajo. Antes que nada, quiero agradecer a Aki, Niklas y a todo el equipo de KTM y Red Bull por darme esta oportunidad", apuntó Uriarte en declaraciones difundidas por la escudería, recordando que "ahora mismo, es el mejor equipo de la parrilla, como pueden ver en los resultados que están consiguiendo y su trayectoria a lo largo de los años, y siempre ha sido un sueño unirme a este equipo".

"Estoy muy contento de haber ganado el título de la Red Bull Rookies Cup, y aún nos quedan algunas rondas del FIM JuniorGP por delante, lo que me ayudará a seguir preparándome para esta nueva etapa de mi carrera. También quiero agradecer a todos los que han contribuido a esto, especialmente a Emilio Alzamora, a mi familia y a los patrocinadores, por todo el trabajo que están haciendo por mí. ¡Tengo muchas ganas de subirme a la moto por primera vez y conocer al nuevo equipo!", zanjó.

Premio a la regularidad

Por su parte, Álvaro Carpe, que opta a proclamarse rookie del año en Moto 3, se mostró satisfecho con su trabajo con el equipo. "Estoy muy emocionado de poder compartir un año más con todo el equipo Red Bull KTM Ajo. Estoy contento de quedarme aquí para seguir mejorando, evolucionando y creciendo como piloto", afirmó el joven piloto que atesora en su temporada de debut hasta cinco podios y marcha quinto en la clasificación general del mundial.

Álvaro Carpe, en Misano / Red Bull KTM Ajo

"Hasta ahora, nos va bien, pero queremos más, y sabemos que en ningún otro sitio lo conseguiremos mejor que aquí. Queremos seguir trabajando como hasta ahora con todo el equipo y fijarnos objetivos más ambiciosos que nos permitan luchar por grandes resultados, e incluso por el título", explicó el murciano.

"Me he sentido muy bien recibido desde el primer día y muy cómodo con todo el equipo; es un grupo muy unido que podría ser mi segunda familia. Estoy contento de continuar un año más y muy agradecido por la confianza depositada en mí por Aki, Niklas y el resto del equipo", zanjó.