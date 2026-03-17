Así fue el último GP de Brasil en 2004: el infortunio de Rossi y Gibernau dio paso a un vencedor inesperado

Por primera vez en más de dos décadas MotoGP aterriza en Brasil. Los 22 pilotos de la parrilla de MotoGP se enfrentan este fin de semana al segundo Gran Premio de la temporada 2026. Y lo hacen en un trazado totalmente nuevo, el Autódromo Ayrton Senna de Goiania, que ya albergó las tres primeras ediciones del gran premio brasileño entre 1987 y 1989. Pero la realidad es que la última carrera que se disputó en el país no fue en este mismo circuito.

Durante un curso, el de 1992, el GP se trasladó al mítico Autódromo José Carlos Pace de Interlagos, actualmente dentro del calendario de Fórmula 1. Posteriormente, desde 1995 a 2004, al Autódromo Internacional Nelson Piquet de Jacarepaguá se encargó de albergar la cita. Y fue allí donde el mundial se despidió de Brasil.

Aquella última carrera de 2004 dejó una carrera de lo más trepidante en la que pasó de todo. Era la séptima cita del curso. Kenny Roberts, a lomos de su Suzuki, marcó la referencia y se alzó con la 'pole' de cara a la carrera del domingo al lograr un tiempo de 1:48.418 en una jornada de entrenamientos atípica.

De hecho, Sete Gibernau, que había batido el récord en la jornada anterior con un 1:48.618, fue incapaz de mejorar y acabó conformándose con el cuarto puesto. La primera línea estuvo completada por Max Biaggi y Nicky Hayden, mientras que Valentino Rossi, entonces en su primera temporada con Yamaha, tuvo que conformarse con el octavo puesto.

El japonés Makoto Tamada celebra su victoria en Brasil / Caetano Barreira / EFE

Gibernau, que hasta el momento había ganado dos carreras, se despidió rápidamente de las opciones de conseguir otra, puesto que cometió un error y se salió de pista en la segunda vuelta, cuando rodaba quinto por delante de Rossi, con quien protagonizó varios momentos de tensión en aquellos tiempos. De hecho, poco después el italiano acabó por el suelo y se vio obligado a abandonar. Los dos rivales por el título, se encontraban fuera de carrera.

Y aquí fue cuando apreció el factor sorpresa. El piloto japonés Makoto Tamada, del Camel Honda, logró aprovechar la falta de los favoritos y sacó petróleo para llevarse la victoria (repetiría posteriormente en Japón), la primera en MotoGP y también la primera para Bridgestone. Él era el único piloto Honda en montar estas gomas. El japonés estuvo escoltado en el podio por otras dos Hondas: Max Biaggi y Nicky Hayden, quien se coronaría en 2006.