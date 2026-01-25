TRUCKLINE y TIBAU TEAM: Alianza ganadora Dakar 2026

TRUCKLINE, la marca propia de recambios de calidad original para vehículo industrial de URVI, focalizada y especializada en ofrecer productos fiables, de alto rendimiento y orientados al mercado profesional, cuenta con más de 20 años de experiencia y un catálogo que supera las 3.000 referencias.

TRUCKLINE, reafirma una vez más su compromiso en las competiciones de carreras de camiones tras apoyar al equipo Alvi Truck Sport en el Campeonato de España de Carreras de Camiones y a Antonio Albacete para el FIA European Truck Racing Championship, apoyando a TIBAU TEAM en una de las pruebas más duras y prestigiosas del mundo del motor. El evento del Dakar, cuya competición se desarrolla en el desierto de Arabia Saudí, representa el escenario perfecto para someter los productos a las condiciones más exigentes: miles de kilómetros de desierto, dunas y pistas extremas.

En esta edición, TRUCKLINE ha esponsorizado a dos camiones del TIBUA TEAM: el camión dorsal 648, pilotado por Jordi Esteve, con Quico Pardo como navegante y Jordi Pujol como mecánico, firmó una destacada actuación que le permitió finalizar en la 16ª posición de la clasificación general, además de proclamarse ganador de la categoría T5.2, confirmando el alto nivel competitivo del equipo.

Por su parte, el camión dorsal 630, pilotado por Pol Tibau, con David Nadal como navegante y Daniel Vaz como mecánico, completó una carrera sólida y constante, logrando la 19ª posición en la general de camiones. Un resultado basado en la regularidad, la resistencia y un excelente trabajo de equipo.

Con este proyecto, TRUCKLINE y TIBAU TEAM consolidan una colaboración que une pasión, ingeniería y resistencia, mirando ya hacia nuevos retos deportivos en los que seguir llevando el nombre de la marca y del sector del recambio del vehículo industrial a lo más alto.