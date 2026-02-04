El Trial Indoor de Barcelona se presenta con novedades y un Toni Bou listo para arrasar

Si algo se respira en Barcelona es la pasión y la tradición por el mundo del motor. Lo demuestra la ciudad condal con la acogida, año tras año, de citas como el Gran Premio de Catalunya de MotoGP o con el aterrizaje de la Fórmula 1 en el Circuit de Barcelona-Catalunya. Algo que se pudo reafirmar este miércoles en el Museu Olímpic de l’Esport, que acogió la presentación del Trial Indoor de Barcelona, una de las citas más esperadas del año para los amantes del mundo de las dos ruedas.

El campeonato y el Ayuntamiento de Barcelona se unieron para dar el pistoletazo de salida de una de las pruebas más emblemáticas del calendario de X-Trial. El calendario de este 2026 cuenta con diez citas, por lo que se presenta como uno de los más extensos de los últimos años. Será, un año más, en el Palau Sant Jordi de Barcelona, ya conocido como ‘La Catedral’ del X-Trial.

Pero el dato más destacado es que será la 49ª edición de esta manga en Barcelona, demostrando el por qué la ciudad condal es "la cuna de la tradición trialera", tal y como indicó David Escudé, regidor d'Esports de l'Ajuntament de Barcelona. También asistieron el CEO de RPM Sports, Santi Nolla, y algunos de los pilotos más destacados como el campeón Toni Bou, así como Jaime Busto, Gabriel Marcelli, Miquel Gelabert, Arnau Farré, Berta Abellán y Denisa Pechackova.

La prueba incorporará algunas novedades este curso, como el hecho de que la final se disputatá a siete zonas por primera vez en la historia, por lo que se espera que sea más exigente y espectacular. En la final femenina, el terreno se compondrá de dos zonas con módulos metalicos, dos de hormigón, una zona de cajas metálicas y otra de cajas de madera. El pilotaje requerirá de un alto nivel de concentración.

Novedades en la prueba

En cuanto al mundial femenino, gozará de un estructura metálica, un bloque de hormigón y una zona mixta que reunirá distintos elementos como la roca y la madera. El aliciente es, además, que será la primera prueba con más altura en el campeonato femenino. "Lo disfrutamos mucho, pero es muy bestia salir a pilotar ante tantas personas", decía Berta Abellán, vigente campeona de la modalidad indoor y también del TrialGP.

“Es un honor y un lujo, un año más, poder disfrutar de un espectáculo y un ‘show’ como el que disfrutaremos este domingo", dijo Santi Nolla a todos los presentes en el lugar.

Los más de los 7.000 espectadores que se reunirán en el Palau esperarán, un año más, ver a la gran estrella del Trial, el 38 veces campeón Toni Bou, que aterriza en Barcelona con 34 puntos de ventaja sobre su inmediato riaval, su compañero Gabriel Marcelli. Quedan tres citas en el calendario y el gallego aún no ha logrado una victoria. "A mi no me sorprende, veo su nivel y está capacitado para luchar por el campeonato. Ha apretado mucho y le falta conseguir su primera victoria", decía el catalán sobre su rival.

Noticias relacionadas

El debut de una moto eléctrica

Otro de los alicientes será la participación de Miquel Gelabert con una Honda RTL Electric. Será la primera vez que una moto eléctrica se exhibirá en una de las pruebas puntuables del campeonato de X-Trial. "Me hace mucha ilusión correr en Barcelona, hacía años que no lo hacía y es especial. Estremos trabajando, no llego en mi mejor momento de forma pero lo daremos todo", explicó. ¿Tiene presión por ser el primero? Asegur que no más que en otras ocasiones. "Como piloto siempre intentas hacerlo lo mejor posible, así que la presión está siempre presente en todas partes", expresaba.