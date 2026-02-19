Los tres pilotos españoles que buscarán el título de Superbikes en 2026

A horas de que arranque en Phillip Island (Australia) la primera ronda del WorldSBK, la gran incógnita es quién recogerá el testigo que deja Toprak Razgatlioglu, campeón en 2024 y 2025, tras abandonar la categoría y emprender el vuelo a MotoGP. A pesar de que el favorito es el subcampeón del pasado curso, Nicolò Bulega (Aruba.it Racing) , tampoco hay que perder de vista a los pilotos españoles que este año formarán parte de la parrilla. Entre ellos el tercer clasificado el pasado curso, Álvaro Bautista (Barni Spark Racing Team). Pero también hay otros dos pilotos de casa.

El piloto de Talavera de la Reina (Ciudad Real), de 41 años, dominó con mano dura la categoría en 2022 y 2023, pero la ley de peso mínimo que se instauró en el 'paddock' en 2024 le ha perjudicado en las dos últimas temporadas. El español se ha mostrado especialmente crítico con la norma que dicta que el piloto, con mono y casco, debe llegar a los 80 kilos. Algo que le ha obligado a correr con un lastre de 7 kilos, y que afecta negativamente al pilotaje del campeón de 125cc en 2006. Sin embargo, lejos de terminar, la pesadilla continúa, porque si la temporada pasada tuvo que lidiar con siete kilos extras, en el nuevo curso que inaugura llegará a los 8,5 debido al peso de su moto.

Será un gran reto al que tendrá que enfrentarse el talaverano, que ha cosechado 63 victorias, 128 podios y 10 'poles' desde su aterrizaje en la categoría en 2019. Este año le hará en el equipo independiente de Ducati, el Barni Spark Racing Team, con Yari Montella y tras siete temporadas en condición de piloto oficial. Si alguien puede sorprender, sin duda, és él.

Otro de los pilotos españoles de la parrilla es Iker Lecuona. El valenciano fue piloto de MotoGP en el Tech3 de KTM en 2020 y 2021. Tras cuatro temporadas en el equipo oficial de Honda, dará el salto al equipo oficial de Ducati, para compartir equipo con Bulega. Ocupará, de esta manera, el hueco que deja Bautista. Tras 119 carreras, ha conseguido dos podios y una pole, pero a sus 26 años aún tiene una amplia proyección, especialmente a lomos de la Panigale V4R.

El tercer y último piloto español de la parrilla no es otro que el excompañero de equipo de Lecuona, Xavi Vierge (expiloto del Mundial de Moto2). El catalán abandona el equipo oficial de la casa del ala dorada para irse al Pata Maxus Yamaha. Su regularidad fue una de las claves en su trayectoria profesional, consiguiendo habitualmente resultados en el 'Top 10'. Cuenta con un podio en su palmarés, en el paradisíaco trazado de Mandalika, y espera que su cambio de Honda a Yamaha le dé la oportunidad de luchar por más podios de forma regular.