Motociclismo
Tragedia en el circuito de Alcarràs: Muere un piloto amateur
Samuel Levy, de 44 años, murió en un accidente durante una carrera de superbikes de la Copa JMR de Velocidad
El fin de semana de motociclismo en el Circuit d'Alcarràs, en el Segrià (Lleida) se ha teñido de luto por la muerte de un piloto amateur, Samuel Levy, de 44 años, que participaba en la carrera de superbikes de la Copa JMR de Velocidad.
El fatal accidente ocurrió nada más arrancar la carrera, en la primera curva, cuando un grupo de pilotos se fueron al suelo. Levy sufrió lesiones de extrema gravedad y, a pesar de los intentos del personal médico de asistencia presente en la prueba, no se pudo hacer nada por salvar su vida y acabó falleciendo antes de poder ser evacuado a un hospital.
Levy, de origen británico, aunque residente en Alicante, participaba en la Copa JMR, Copa Amateur de Velocidad, pero desde esta temporada también había empezado a competir en la Yamaha R1 Cup de la Copa de España.
La Real Federación Española de Motociclismo (RFME) ha emitido un comunicado lamentando la muerte del piloto en el Circuit d'Alcarràs. "Desde la RFME queremos trasladar nuestro más sentido pésame a su familia, amigos, equipo y todos sus seres queridos en estos momentos de enorme dolor. El motociclismo español se une hoy al recuerdo y el respeto a Samuel, compartiendo, a pesar de todo, la familia del motor", han apuntado desde la federación.
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