Tráfico celebra cinco años de los límites de 30 km/h en ciudad con menos víctimas mortales

La Dirección General de Tráfico conmemora el quinto aniversario de la implantación del límite de 30 km/h en calles urbanas de un único carril por sentido, una medida pionera que convirtió a España en el primer país del mundo en aplicar esta regulación de forma generalizada. Cinco años después, los datos reflejan una evolución positiva en la reducción de la siniestralidad y de los atropellos mortales en las ciudades.

La medida, puesta en marcha en mayo de 2021, nació con el objetivo de disminuir las víctimas mortales por accidentes de tráfico en entornos urbanos, además de reducir el ruido y la contaminación en las ciudades. Desde entonces, organismos internacionales como la Organización Mundial de la Salud, la Comisión Europea o el Consejo Europeo de Seguridad en el Transporte (ETSC) han señalado a España como referente en movilidad segura y sostenible.

Descenso de fallecidos en ciudad

Los datos recogidos por Tráfico muestran que en 2024 fallecieron casi un 5% menos de personas en vías urbanas que en 2019, consolidando una tendencia descendente en la mortalidad dentro de las ciudades.

La reducción es especialmente significativa entre los usuarios más vulnerables. Los ciclistas fallecidos en ciudad descendieron cerca de un 19%, mientras que las muertes de peatones se redujeron más de un 16%.

Por franjas de edad, el grupo que experimentó la mayor caída de víctimas mortales fue el de personas entre 35 y 44 años, con un descenso del 42%. En cambio, el único incremento se registró entre los jóvenes de 15 a 24 años, donde las muertes aumentaron un 3%.

Grandes ciudades reducen la siniestralidad

Casi cuatro de cada diez ciudades españolas con más de 100.000 habitantes han logrado reducir la siniestralidad en sus calles durante estos cinco años. Entre ellas figuran ciudades con un elevado volumen de tráfico como Bilbao, Madrid, Barcelona o Valencia.

Además, nueve municipios no registraron ninguna víctima mortal en vías urbanas durante todo 2024: Alcobendas, Alcorcón, Barakaldo, Dos Hermanas, Leganés, Mataró, Rivas-Vaciamadrid, Telde y Torrejón de Ardoz.

La DGT alerta: dormir mal aumenta el riesgo de accidentes en carretera / Archivo

El modelo de movilidad urbana

La DGT defiende que el límite de 30 km/h forma parte de un modelo integral de movilidad urbana basado en la distribución del tráfico dentro de las ciudades. Según este planteamiento, el 20% de las calles soporta el 80% del tráfico urbano. Estas vías principales, destinadas a conectar accesos y grandes ejes de circulación, mantienen límites de 50 km/h para garantizar la fluidez del tráfico.

El resto de las calles, donde se produce la mayor convivencia entre peatones, bicicletas, vehículos de movilidad personal y automóviles, se reserva para velocidades más reducidas. El objetivo es disminuir tanto la probabilidad de accidente como la gravedad de sus consecuencias.

Según datos de la OMS, la probabilidad de fallecer en un atropello es del 80% cuando el impacto se produce a 50 km/h. Sin embargo, a 30 km/h el riesgo de muerte se reduce al 10%.

Nuevos retos en las ciudades

La Dirección General de Tráfico subraya también que la transformación de la movilidad urbana obliga a compartir un espacio limitado entre un número creciente de usuarios y medios de transporte. La expansión de bicicletas, patinetes eléctricos y nuevos sistemas de movilidad personal ha incrementado la necesidad de establecer velocidades más seguras dentro de las ciudades.

Con motivo de este aniversario, Tráfico insiste en que el calmado del tráfico continuará siendo una de las herramientas fundamentales para avanzar hacia ciudades más seguras, sostenibles y habitables.