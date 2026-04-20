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Mundial de Resistencia

Toyota deja sin victoria a Ferrari en el arranque del WEC

Toyota reina en la categoría Hypercar en el estreno del WEC 2026 en Imola, en casa de Ferrari. Miguel Molina y sus compañeros fueron penalizados con un drive-through por una infracción bajo bandera amarilla y terminaron sextos

Los pilotos de Toyota celebran su éxito en Imola

Los pilotos de Toyota celebran su éxito en Imola / @FIAWEC

Laura López Albiac

Laura López Albiac

Después de un 2025 dominante, el Mundial de Resistencia ha comenzado con sorpresa y decepción para Ferrari, ya que Toyota les ha superado en la carrera inaugural y además en casa, en el circuito de Imola y con la nueva estrella italiana de la Fórmula 1, Kimi Antonelli, dando el banderazo de salida.

Sébastien Buemi, Ryo Hirakawa y Brendon Hartley se hicieron este domingo con el primer puesto en las 6 Horas de Imola al volante del Toyota TR010 Hybrid #8, dándole fabricante japonés una victoria en su 100ª participación en el WEC.

El Ferrari 499P #51, vigente campeón, que salía desde la pole position y estaba pilotado por Alessandro Pier Guidi, James Calado y Antonio Giovinazzi, tuvo que conformarse con el segundo puesto, mientras que Kamui Kobayashi, Nyck de Vries y Mike Conway completaron el podio con el Toyota #7.

La carrera se redujo a una batalla a dos entre los dos fabricantes, ya que otras estructuras como Alpine, BMW y Peugeot se mantuvieron en un discreto segundo plano.

Molina, sin suerte

En la salida, Calado se escapó con el Ferrari #51, mientras que su compañero, el catalán Miguel Molina aprovechó que llevaba los neumáticos blandos para adelantar al Toyota de Hartley y colocarse segundo. Una parada en boxes más rápida de Toyota permitió a Hartley recuperar la posición que había perdido ante Molina.

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Molina y sus compañeros Antonio Fuoco y Nicklas Nielsen, lucharon por el podio en la primera mitad de la carrera, pero un drive-through por una infracción bajo bandera amarilla dejó al Ferrari #50 en sexta posición al final.

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