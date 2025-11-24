El Toyota C-HR+ se presenta en Tarragona el 28 de noviembre: un SUV eléctrico con estética coupé

Toyota ha vuelto a sorprender. Esta vez ha sido el turno del nuevo C-HR+, un SUV 100% eléctrico que combina diseño, eficiencia y tecnología en una propuesta que rompe moldes. El Toyota C-HR+ es mucho más que un coche eléctrico. Es el claro ejemplo de cómo la marca ha sabido traducir su experiencia híbrida a una movilidad totalmente libre de emisiones.Y, en ese sentido, es una verdadera declaración de intenciones.

El día 28 de noviembre a las 18.00 h, Toyota Autoforum Tarragona presentará la gran novedad de la marca japonesa.

¿Cómo es el nuevo Toyota C-HR+?

El nuevo C-HR+ combina lo mejor del diseño japonés con la tecnología eléctrica más avanzada con el objetivo de ofrecer una movilidad más limpia, más eficiente y más emocional.

Autonomía de hasta 600 km

El nuevo SUV de la marca japonesa cuenta con una batería de 77 kWh que permite recorrer hasta 600 kilómetros con una sola carga (ciclo WLTP y llantas de 18”). Pero también cuenta con otro aspecto destacado: en apenas 30 minutos se puede recuperar del 10% al 80% de energía gracias a la carga rápida. Esta autonomía lo convierte en un vehículo ideal tanto para moverse por Tarragona como para realizar escapadas de fin de semana o viajes sin preocuparse demasiado.

Una conducción eficiente

El nuevo C-HR+ destaca, sobre todo, por ofrecer una conducción silenciosa, suave y muy ágil. Esta nueva versión viene con tracción delantera (FWD) o total (AWD-i), ofreciendo así una respuesta firme y estable, incluso en los recorridos más exigentes. También destaca su sistema de recuperación de energía con la frenada, que mejora muchísimo la eficiencia.

Diseño coupé, espíritu rebelde

Toyota ha dado un nuevo giro de tuerca al concepto de SUV urbano. El C-HR+ mantiene la esencia atrevida del modelo original, pero con una identidad más radical, aerodinámica y emocional. Su perfil coupé, los detalles afilados y la firma lumínica LED refuerzan una estética que llama la atención a primera vista. Es un coche que no solo se conduce: se muestra.

Autoforum Tarragona presenta el nuevo C-HR+

El día 28 de noviembre, a las 18.00 h, el concesionario Toyota Autoforum Tarragona (Carrer Carabia, 5-7) ofrecerá una presentación exclusiva para que los visitantes puedan descubrir cada detalle del nuevo modelo y resolver dudas con los asesores especializados.

Toyota Autoforum apuesta por una atención personalizada y profesional con fórmulas de financiación flexibles, como Toyota Easy o Kinto One, con mantenimiento, garantía y cuotas fijas sin entrada. Y con el programa Toyota Relax, todos los modelos de la marca pueden disfrutar de hasta 15 años de garantía o 250.000 km.