Toprak sigue en su línea: Pole en Magny-Cours

Toprak Razgatlioglu sigue liderando en Superbikes. El piloto turco, que el año que viene correrá en MotoGP con el equipo Prima Pramac Yamaha, ha conseguido su 5º pole de la temporada en el circuito de Nevers Magny-Cours. Segundo ha terminado Nicoló Bulega y tercero Sam Lowes. Xavi Vierge ha sido 11º, Álvaro Bautista 14º, Sergio García 19º y Tito Rabat 20º. El Mundial de Superbikes llega a su novena ronda de la temporada y las carreras serán el sábado 6 de septiembre a las 14:00 y el domingo 7 la Superpole Race a las 11:00 y carrera 2 a las 14:00 (horario peninsular español).

La sesión empieza accidentada

Andrea Locatelli se tuvo que retirar de la clasificación porque se cayó en la curva 3 en los primeros compases. Gerloff también se fue al suelo en la misma curva. Con las banderas amarillas en pista, no se marcaron tiempos significativos, aunque Razgatlioglu lideró en el primer ataque.

El segundo ataque empezó con Alex Lowes poniéndose líder con un 1:35,446. Bautista no hizo una buena vuelta y se puso 14º marcando un 1:36,687. Bulega hizo un 1:35,142 y subió al primer puesto, pero Toprak bajó al 1:34, firmando el récord de vuelta más rápida en Magny-Cours en Superbikes.

Pole y récord en Magny-Cours para Toprak

El actual líder del mundial de Superbikes consiguió su 5º pole de la temporada en el circuito Nevers Magny-Cours. Toprak afirmó tras acabar la clasificación: “Es un buen fin de semana. Estamos mejorando. Estoy mirando hacia la carrera que es muy importante”. Segundo acabó Nicoló Bulega, a más de 2 décimas, y tercero Sam Lowes, a más de medio segundo. Los españoles no tuvieron una buena sesión y Vierge terminó 11º, Bautista 14º, Sergio García Dols, que sustituye a Iker Lecuona, 19º y Tito Rabat 20º.

Problemas en las prácticas para los españoles

Toprak Razgatlioglu viene de ganar las tres carreras en la ronda de Hungría y sigue imparable en Francia. El líder del Mundial lideró la FP1 y FP3, y consiguió la pole en el circuito de Nevers Magny-Cours. Álvaro Bautista empezó 10º y 9º en las sesiones de viernes. El piloto que correrá para el equipo Barni Spark Racing Team a partir de 2026, sufrió un problema mecánico con su moto en la FP3 y terminó 18º después de solo dar una vuelta.

Xavi Vierge comenzó 4º en la FP1 de Francia, pero se cayó en los primeros compases de la FP2. El otro piloto del equipo Honda HRC, Sergio García Dols, que sustituye a Iker Lecuona que sigue recuperándose de su fractura en el brazo izquierdo, sufrió un problema eléctrico en la FP1. En las otras dos sesiones de entrenamientos libres, el español acabó 22º.