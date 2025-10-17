Toprak Razgatlioglu vs Nicoló Bulega: El Mundial de Superbikes se decide en el circuito de Jerez

Toprak Razgatlioglu puede proclamarse tres veces campeón del Mundial de Superbikes antes de dar el salto a MotoGP. El turco tiene una ventaja de 39 puntos sobre el 2º clasificado, Nicoló Bulega. La categoría aterriza en el circuito de Jerez para disputar su último Gran Premio de la temporada (sábado carrera 1 a las 14:00, domingo Superpole Race a las 11:00 y carrera 2 a las 14:00, horario peninsular español).

Toprak lidera el Mundial de Superbikes con 580 puntos, 39 más que el 2º, Bulega (541). En el último fin de semana del campeonato en el circuito de Jerez, solo pueden sumar un máximo de 62 puntos (25 en la carrera 1, 12 en la Superpole Race y 25 en la carrera 2). Por lo tanto, si Toprak cuenta con una ventaja de al menos 37 puntos sobre Bulega al término de la primera carrera en Jerez, el turco se convertirá en tricampeón del Mundial de Superbikes.

Nicoló Bulega (izquierda) enfrente de Toprak Razgatlioglu (derecha) / Superbikes

Se repite en Jerez la misma historia que en 2024

El año pasado, el circuito de Jerez también fue el escenario donde culminó la temporada del Mundial de Superbikes. Al igual que en este curso, Toprak venía como líder del campeonato y Bulega estaba 2º. Aunque el italiano ganó la carrera 1, el piloto turco se proclamó campeón de la categoría, tras quedar 2º.

Tras la intensa lucha entre Toprak y Bulega en la Superpole Race, el italiano se llevó la victoria. En la carrera 2, el piloto de Ducati conservó el liderato con el turco 2º. Toprak y Bulega también batallaron por el triunfo, y a falta de 4 vueltas para el final se decretó la bandera roja porque le salía humo a la Yamaha de Philipp Oettl, que se tuvo que retirar por problemas mecánicos. Toprak ganó la última carrera del Mundial de Superbikes en 2024, con Bulega 2º, y Van der Mark cerró el podio en 3º posición.

El Gran Premio en el circuito de Jerez del Mundial de Superbikes del año pasado no fue un buen fin de semana para los pilotos españoles. Álvaro Bautista se cayó en la carrera 1 y 2, y terminó 9º en la Superpole Race. Tito Rabat acabó 16º, 15º, y no clasificó en la última prueba. Iker Lecuona empezó con un 5º puesto en la carrera 1, pero sufrió una lesión en el pie izquierdo tras la caída en la Superpole Race, con su compañero de equipo Xavi Vierge. El #97 acabó 7º en la carrera 1, se cayó en la Superpole Race y terminó 13º en la segunda.

Toprak Razgatlioglu puede ser tricampeón del Mundo de Superbikes

El turco ha ganado la categoría en 2021 con Yamaha, y puede conseguir este año su tercer título Mundial de Superbikes (dos con BMW, 2024 y si lo culmina 2025), antes de poner rumbo en 2026 a MotoGP con el equipo Prima Pramac Yamaha. Si el Mundial lo gana Bulega, aunque lo tenga difícil ya que tiene que recortar como mínimo 40 puntos al turco, será su primer campeonato en Superbikes.

Toprak tiene 580 puntos, 39 más que Bulega, en 2º posición, en la clasificación del Mundial de Superbikes. 3º es Álvaro Bautista con 292 puntos, tras adelantar a Andrea Locatelli 4º (284), y Danilo Petrucci 5º (284), que se perdió la prueba en Portugal por una lesión en la mano derecha. Xavi Vierge es 8º con 157, Iker Lecuona, tras volver de su lesión en el antebrazo distal izquierdo, está 14º con 90, Tito Rabat 23º con 9 y Sergio García, que sustituyó a Lecuona en Magny-Cours, 24º con 6.