Toprak Razgatlioglu es tricampeón del Mundial de Superbikes

Toprak Razgatlioglu consigue su tercer título Mundial de Superbikes, antes de dar el salto a MotoGP en 2026. Nicoló Bulega dominó el circuito de Jerez, llevándose las tres carreras del fin de semana, y acaba 2º en el campeonato después de mucha tensión. Álvaro Bautista terminó 2º en la carrera y fue 3º en el campeonato, despidiéndose del equipo Aruba.it Racing.

Bulega lidera la carrera, mientras Toprak va con cabeza

Tras el incidente entre los dos contendientes del título en la Superpole Race, había mucha tensión en pista. Jonathan Rea, leyenda y 6 veces campeón del Mundial de Superbikes, se retira después de esta prueba y no ha podido participar en la carrera 2 por su caída con Gardner.

Álvaro Bautista se puso líder en la salida, con Vierge 2º y Bulega 3º, tras salir en la pole. El italiano superó a los pilotos españoles en las dos primeras vueltas y sacó una distancia de más de 2 segundos. Toprak subió en los primeros giros hasta la 7º posición.

El piloto turco remontó hasta el 3º escalón del podio, después de superar a Iannone, Alex Lowes, Vierge y Locatelli. En cabeza, Bulega sacó más de 3 segundos de distancia sobre Álvaro Bautista, que se despide del equipo Aruba.it Racing, pero que seguirá con Ducati en el Barni.

Bulega domina en Jerez, pero Toprak se lleva el Mundial de Superbikes

El piloto italiano triunfa en la carrera 2 de Jerez y termina la temporada con 14 victorias. 2º acabó Álvaro Bautista y 3º, el tricampeón del Mundo de Superbikes, Toprak Razgatlioglu, que el año que viene dará el salto al equipo Prima Pramac Yamaha de MotoGP. 4º fue Locatelli que superó a Xavi Vierge 5º en la última carrera del español con Honda, ya que se va a Yamaha. 9º terminó Iker Lecuona, que cogerá la moto de Bautista en el equipo Aruba.it Racing, y Tito Rabat 17º.

Toprak Razgatlioglu (616) ganó su tercer Mundial de Superbikes con 13 puntos de ventaja sobre el 2º, Nicoló Bulega (603). 3º acabó Álvaro Bautista con 337 puntos. 7º terminó Xavi Vierge con 185, 13º Iker Lecuona con 103 puntos, 23º Tito Rabat con 9, y Sergio García 24º con 6 puntos, después de sustituir a Lecuona en la ronda de Francia por lesión.

Toprak Razgatlioglu logra el tricampeonato en Superbikes, antes de irse a MotoGP

El piloto turco participó en la Red Bull Rookies Cup en 2013 y 2014, quedando 10º y 6º, y compartiendo pista con pilotos de la categoría reina del motociclismo, entre ellos Jorge Martín, Joan Mir o Fabio Di Giannantonio. En 2015, Toprak ganó el campeonato de Superstock 600 y recaló en Superstock 1000 con 18 años. En 2016 acabó 5º y en 2017 consiguió el subcampeonato, y subió al Mundial de Superbikes con la Kawasaki.

En su primera temporada en la categoría terminó 9º, y en la segunda, 4º. Además, Toprak logró la victoria en las 8 Horas de Suzuki en 2019, junto a la leyenda, Jonathan Rea, y Leon Haslam. Su primer título de Superbikes llegó con Yamaha en 2021, tras conseguir 13 victorias. Después de las segundas posiciones del turco y los campeonatos de Bautista en 2022 y 2023, Toprak ficha por BMW.

El piloto turco consiguió su segundo Mundial de Superbikes con la firma alemana en 2024, después de conseguir 18 victorias. Y en 2025, el piloto turco consigue su tercer título en la categoría. Toprak subirá a MotoGP en 2026 con el equipo Prima Pramac Yamaha y formará dupla con Jack Miller.