Toprak Razgatlioglu quiere el Mundial de Superbikes y gana la carrera 1 en Estoril

Toprak Razgatlioglu va a por su tercer título de Superbikes, si Nicoló Bulega no lo evita. El turco ha sumado su 20º victoria de la temporada en la carrera 1 de Estoril (Portugal) y aumenta su ventaja en el campeonato hasta los 41 puntos. Con bandera roja incluida, el italiano de Ducati quedó 2º, Álvaro Bautista 3º, Xavi Vierge 7º, Tito Rabat 13º, e Iker Lecuona se ha caído en su vuelta a la competición.

Salida accidentada y Bautista se pone líder

Con Toprak en la pole, Bassani, Van der Mark, Sofuoglu y Nagashima, se vieron implicados en la misma caída y dirección de carrera sacó la bandera roja. Con todos los pilotos bien, Bautista se puso a liderar la carrera tras clasificar 3º. Bulega era 2º y Toprak salió mal bajando hasta la 5º posición.

Toprak superó a las dos Yamaha y a Bulega y se colocó 2º. El turco adelantó a Bautista en la curva 1, y volvió a liderar la prueba. El español perdió otro puesto con su compañero de equipo en Ducati y estaba luchando por la 3º posición con Rea. En la parte trasera, Iker Lecuona se cayó en la curva 3. Vuelta rápida tras vuelta rápida, Toprak tenía una distancia con Bulega de 2 segundos. Rea seguía achuchando a Bautista, que tuvo un error yéndose fuera de pista.

Bulega se acerca pero no es suficiente, y Bautista certifica el 3º

El italiano de Ducati empezó a reducir la diferencia con Toprak hasta las 7 décimas a falta de 5 vueltas para el final, mientras Álvaro Bautista tenía en su mano la 3º posición, tras distanciarse a más de 1 segundo de Rea.

Finalmente, Toprak consiguió su 20º victoria de la temporada en la carrera 1 de Estoril, con una distancia de casi 2 segundos sobre Bulega 2º. Bautista cerró el podio en 3º posición, Xavi Vierge acabó 7º, Tito Rabat 13º, e Iker Lecuona se fue al suelo, en la primera carrera que disputa después de su lesión en el radio y el cúbito del antebrazo izquierdo.

Toprak cada vez más de su tercer campeonato en Superbikes

Tras la victoria del turco en la carrera 1 de Estoril, Toprak (548) aumenta su ventaja en el campeonato hasta los 41 puntos con Bulega (507), 2º. Para que el piloto de BMW se lleve el título este mismo fin de semana, debe tener una distancia de 62 puntos sobre el italiano.

Danilo Petrucci, no apto para correr en este fin de semana por una lesión en la mano derecha, es 3º con 284 puntos, y Álvaro Bautista sube hasta la 4º posición con 269. Xavi Vierge 8º con 144 puntos, Iker Lecuona 14º con 90, Tito Rabat 23º con 9, y Sergio García, que sustituyó a Lecuona en Magny-Cours, 24º con 6. Mañana domingo a las 12:00 la Superpole Race y a las 15:00 la carrera 2 (horario peninsular español) en el circuito de Estoril (Portugal).