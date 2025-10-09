Toprak Razgatlioglu puede proclamarse tres veces campeón del Mundial de Superbikes en Portugal

Al término de esta temporada, Toprak Razgatlioglu se unirá al equipo Prima Pramac Yamaha del Mundial de MotoGP. Pero antes el turco quiere conseguir su tercer título de Superbikes, aunque Bulega no se lo pondrá nada fácil. Toprak (523) tiene una ventaja de 36 puntos sobre el italiano (487). La próxima parada será el circuito de Estoril (sábado carrera 1 a las 15:00, domingo Superpole Race a las 12:00 y carrera 2 a las 15:00, horario peninsular español), que será el 11º y penúltimo fin de semana del campeonato.

Nicoló Bulega consiguió frenar la racha de Toprak de 13 triunfos consecutivos, incluyendo la carrera 1 en Aragón, llevándose la victoria en la Superpole Race y carrera 2 en el circuito de Alcañiz. Álvaro Bautista volvió a subir al podio con un 3º puesto en las dos carreras, y como mejor resultado Xavi Vierge acabó 9º en la carrera 1 y Tito Rabat 17º.

Toprak Razgatlioglu rodando en el circuito de Aragón / Cedida

La emoción del circuito de Estoril en 2024

Toprak empezó liderando la carrera 1, pero Petrucci y Locatelli le adelantaron. El turco superó a los pilotos italianos en la recta de meta, y se volvió a poner 1º. Bautista venía en plena remontada y estaba 2º después de salir 11º. El español se cayó en la curva 9 a falta de 11 vueltas para el final. Con la caída de Locatelli, Iker Lecuona finalizó en el 3º puesto. Toprak ganó y Bulega acabó 2º. Xavi Vierge 8º, Tito Rabat 10º y Bautista 19º después de la caída.

En la Superpole Race, Petrucci, Rea y Locatelli superaron a Toprak antes de terminar la primera vuelta. El turco se recompuso y después de adelantar a las dos Yamaha y al piloto italiano, volvió a liderar la carrera. Bulega se puso 2º y empezó a recortar la distancia con el de BMW. El italiano ganó la Superpole Race en Estoril por tan sólo 3 milésimas sobre Toprak, 2º. Álvaro Bautista acabó 3º tras adelantar a Locatelli a falta de 2 vueltas para el final. Xavi Vierge 7º, Lecuona 8º y Tito Rabat 17º.

Álvaro Bautista y Locatelli se pusieron a liderar la carrera 2 en Estoril después de adelantar a Bulega y a Toprak en la salida, aunque el italiano y el turco consiguieron superar al piloto de Talavera de la Reina y terminó 3º. Toprak ganó con casi 4 segundos de distancia con Bulega 2º. Xavi Vierge acabó 6º, Tito Rabat se tuvo que retirar y Lecuona se cayó cuando iba 4º.

Toprak puede proclamarse tres veces campeón del Mundial de Superbikes

El campeonato del mundo de Superbikes llega a su 11º y penúltima prueba de la temporada en el circuito de Estoril, con Toprak Razgatlioglu (523) líder con 36 de ventaja sobre el segundo, Nicoló Bulega (487). Petrucci es 3º con 284, Locatelli 4º con 254 y Bautista 5º con 253 puntos. Xavi Vierge es 8º (135), Iker Lecuona, que sigue lesionado, es 14º (90), Sergio García 23º (6) y Tito Rabat 24º (6).