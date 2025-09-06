Toprak Razgatlioglu domina y se lleva la victoria en una carrera accidentada en Francia

Toprak Razgatlioglu sigue imparable en el Mundial de Superbikes. El piloto turco ha sumado su 16º victoria de la temporada, el 10º triunfo consecutivo, en la carrera 1 de la ronda de Francia y es más líder del campeonato. Esta prueba ha sido accidentada, con las caídas de hasta nueve pilotos, entre ellos Bautista y Vierge, y Sergio García y Tito Rabat han entrado en los puntos.

Primera vuelta y cinco pilotos al suelo

Toprak conservó el liderato en la salida. Alex Lowes adelantó a su hermano Sam y a Bulega para subir hasta la segunda posición. Bautista estaba en plena remontada hasta la curva 13, donde hubo un incidente y el español, Montella, Rea, Iannone y Vierge se fueron al suelo. El piloto del Aruba.it Racing Ducati se levantó, pasó por boxes y volvió a carrera. Con esta caída, Sergio García subió hasta el 14º puesto y Tito Rabat estaba cerca de los puntos.

Tras perder dos posiciones, Bulega encontró el ritmo y adelantó a Sam Lowes. El italiano subió al tercer puesto, mientras Alex aguantaba el tirón de Toprak. El piloto turco empezó a imponer su ritmo de récord y cogió distancia con el británico.

Alex Lowes se empezaba a quedar atrás y Bulega lo aprovechó. El italiano le adelantó y subió a la 2º posición. El piloto del equipo Aruba.it Racing Ducati iba en busca de alcanzar a un Toprak que se había distanciado hasta los 2 segundos.

Toprak coge ventaja y hay más caídas

Mientras el turco seguía distanciándose, Tarran Mackenzie se cayó en la curva 8 y Sergio García, en su primera carrera en Superbikes, subió al 13º puesto. Van der Mark también se fue al suelo y Tito Rabat subió a la 15º posición, entrando en puntos.

Los tres primeros tenían bastante ventaja y afianzaron sus posiciones de podio. Sam Lowes se cayó cuando iba 4º y bajó al 9º puesto. Además, con la caída de Gerloff, Sergio García subió a la 11º posición y Tito Rabat estaba 14º.

Toprak domina y es más líder del Mundial de Superbikes

El piloto turco ganó la carrera 1 de Francia con más de 8 segundos de ventaja sobre el segundo, Nicoló Bulega. Tercero acabó Alex Lowes, que consiguió el primer podio de la temporada en una carrera larga para el equipo Bimota. Andrea Locatelli terminó quinto, tras salir 22º por una caída en la clasificación. Sergio García y Tito Rabat acabaron en la zona de puntos, 11º y 14º, respectivamente.

Tras conseguir su 16º victoria de la temporada en el circuito de Nevers Magny-Cours, Toprak Razgatlioglu se afianza como líder del Mundial de Superbikes y aumenta su ventaja con el segundo, Bulega, hasta los 31 puntos. Tercero es Danilo Petrucci con 246 puntos, y quinto es Álvaro Bautista con 217, a 29 del piloto italiano.